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Вбили кандидата в президенти Еквадору. Його застрелили після мітингу
12:06 10.08.2023 |
Кандидата у президенти Еквадору Фернандо Вільявісенсіо, відомого своїми виступами проти корупції, застрелили в середу на політичному мітингу в столиці країни Кіто.
Він один з небагатьох кандидатів, які заявляли про зв'язки між організованою злочинністю та урядовцями в Еквадорі.
Після вбивства в країні оголосили надзвичайний стан.
Еквадор історично був відносно безпечною і стабільною країною в Латинській Америці, але зростання злочинності через дедалі більшу присутність наркокартелів стало центральною темою нинішньої президентської кампанії.
Кандидата у президенти Еквадору Фернандо Вільявісенсіо, відомого своїми виступами проти корупції, застрелили в середу на політичному мітингу в столиці країни Кіто.
Він один з небагатьох кандидатів, які заявляли про зв'язки між організованою злочинністю та урядовцями в Еквадорі.
Після вбивства в країні оголосили надзвичайний стан.
Еквадор історично був відносно безпечною і стабільною країною в Латинській Америці, але зростання злочинності через дедалі більшу присутність наркокартелів стало центральною темою нинішньої президентської кампанії.
Колись відносно мирний Еквадор постраждав від приходу міжнародних наркокартелів, ставши однією з головних транзитних країн у логістичних ланцюжках наркоділків.
Виготовлений у сусідніх Перу та Колумбії кокаїн регулярно знаходять в еквадорських портах. І важливість цієї проблеми може лише зрости під час президентської виборчої кампанії.
Смерть Вільявісенсіо - чергове гучне політичне вбивство в Еквадорі. Місяць тому внаслідок нападу загинув мер еквадорського міста Манта Агустін Інтріаго. В лютому вбили кандидата в мери міста Пуерто-Лопес Омара Менендеса.
Президент Еквадору Гільєрмо Лассо засудив убивство Фернандо Вільявісенсіо і припустив, що за цим стоїть організована злочинність.
"Запевняю вас, що цей злочин не залишиться безкарним, - йдеться у заяві Лассо. - Організована злочинність зайшла надто далеко, але вони відчують на собі всю тяжкість закону".
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