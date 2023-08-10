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АНАЛІТИКА

Кім Чен Ин звільнив начальника генштабу і закликав готуватися до війни

 

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин змінив начальника генерального штабу армії та закликав активізувати військові приготування "в наступальному ключі", повідомило в четвер, 10 серпня, державне центральне інформаційне агентство KCNA.

Новим начальником генштабу Північної Кореї на засіданні центрального військового комітету 9 серпня замість Пак Су Іра призначили віцемаршала Лі Ен Гіля. Подробиці щодо причин не уточнюються.

На порядку денному засідання, як повідомляється, було "питання про повну воєнну підготовку" та забезпечення "досконалої військової готовності до війни".

Кім закликав "усі підприємства бойової промисловості прискорити серійне виробництво різних видів зброї та техніки". Він також наказав активно проводити реальні військові навчання, щоб ефективно експлуатувати новітні зразки озброєнь і техніки.

Зустріч відбулася в той час, коли Південна Корея та США готуються до великих спільних військових навчань наприкінці цього місяця, зауважує агентство AFP.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: КНДР
 

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