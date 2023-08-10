Швеція планує побудувати 10 ядерних реакторів на тлі зростання попиту на електроенергію

Швеція заявила, що їй необхідно потроїти потужності атомної енергетики протягом наступних кількох десятиліть, щоб задовольнити різке зростання попиту на електроенергію.

Про це пише Bloomberg.

На сьогодні у Швеції працюють шість реакторів.

Швеція потребує всіх нових енергетичних потужностей, які вона може отримати, оскільки попит на електроенергію подвоїться протягом наступних кількох десятиліть на тлі електрифікації промисловості і транспорту, заявила міністерка клімату та енергетики країни Роміна Пурмохтарі.

За її словами, щонайменше 10 нових реакторів мають бути побудовані до 2045 року. Нові атомні електростанції є основою стратегії уряду щодо збільшення виробництва електроенергії.

За даними агентства, Vattenfall AB і фінська Fortum Oyj вивчають можливість будівництва невеликих модульних реакторів, які можуть бути введені в експлуатацію в першій половині наступного десятиліття.

Однак німецька компанія Uniper SE, яка експлуатує найбільший у Швеції реактор, раніше цього місяця завдала удару по амбіціях уряду, заявивши, що не планує надалі інвестувати в цю технологію.