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Швеція планує побудувати 10 ядерних реакторів на тлі зростання попиту на електроенергію
11:54 10.08.2023 |
Швеція заявила, що їй необхідно потроїти потужності атомної енергетики протягом наступних кількох десятиліть, щоб задовольнити різке зростання попиту на електроенергію.
Про це пише Bloomberg.
На сьогодні у Швеції працюють шість реакторів.
Швеція потребує всіх нових енергетичних потужностей, які вона може отримати, оскільки попит на електроенергію подвоїться протягом наступних кількох десятиліть на тлі електрифікації промисловості і транспорту, заявила міністерка клімату та енергетики країни Роміна Пурмохтарі.
За її словами, щонайменше 10 нових реакторів мають бути побудовані до 2045 року. Нові атомні електростанції є основою стратегії уряду щодо збільшення виробництва електроенергії.
За даними агентства, Vattenfall AB і фінська Fortum Oyj вивчають можливість будівництва невеликих модульних реакторів, які можуть бути введені в експлуатацію в першій половині наступного десятиліття.
Однак німецька компанія Uniper SE, яка експлуатує найбільший у Швеції реактор, раніше цього місяця завдала удару по амбіціях уряду, заявивши, що не планує надалі інвестувати в цю технологію.
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