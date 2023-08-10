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Польща планує відправити 10 тисяч військових на кордон з Білоруссю
11:43 10.08.2023 |
Міністерство оборони Польщі планує ще на декілька тисяч збільшити кількість військ на кордоні з Білоруссю.
Про це "Польському радіо" заявив міністр оборони Маріуш Блащак, пише "Європейська правда".
За його словами, міністерство передислоковує війська "ближче до кордону з Білоруссю для стримування агресора, щоб він не наважився напасти" на Польщу.
"Близько 10 тисяч солдатів перебуватимуть на кордоні: чотири тисячі безпосередньо підтримуватимуть Прикордонну службу, а шість тисяч будуть у резерві", - зазначив Блащак.
Він також додав, що "порушення польського простору білоруськими вертольотами не можна недооцінювати через підхід" Мінська.
"Це була чергова провокація. Все, що відбувається в Білорусі, координується з діями Росії", - уточнив Блащак.
Раніше повідомлялося, що Польща відправить дві тисячі військовослужбовців на кордон з Білоруссю для припинення спроб незаконного перетину кордону - удвічі більше, ніж просила Прикордонна служба.
У понеділок заступник міністра внутрішніх справ Мацей Вонсік розповів, що прикордонна служба вимагає посилення ще тисячею військових.
Він зазначив, що зараз усі спроби нелегального проникнення мігрантів до Польщі організовує білоруська влада.
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