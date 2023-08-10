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США і Канада розширили санкції проти Білорусі
10:45 10.08.2023 |
Сполучені Штати Америки та Канада розширили санкції щодо Білорусі в третю річницю від дня виборів президента цієї країни, результати яких, на думку Заходу, були сфальсифіковані.
США наклали санкції на ще вісьмох фізичних і п'ять юридичних осіб за сприяння репресіям Олександра Лукашенка всередині країни та війні Росії проти України, повідомив у середу, 9 серпня, державний секретар Ентоні Блінкен.
Також запроваджуються візові обмеження щодо 101 чиновника режиму Лукашенка та афілійованих з ними осіб "за підрив демократичних інститутів Білорусі або заподіяння їм шкоди". Заходи поширяться, зокрема, на кількох суддів, відповідальних за ухвалення політично мотивованих вироків білорусам.
Крім того, міністерство фінансів США занесло до санкційного списку три організації, які належать або контролюються владою Білорусі: "Бєлавіа", "Мінського заводу цивільної авіації № 407" і "Білоруського металургійноого заводу - керуючої компанії холдингу "Білоруська металургійна компанія".
Канада ж ввела санкції проти ще дев'яти фізичних і семи юридичних осіб, повідомили в міністерстві закордонних справ країни.
На виборах президента Білорусі 9 серпня 2020 року переможцем проголосив себе Лукашенко, який, як стверджувала виборча комісія, набрав понад 80 відсотків голосів. Це спричинило масові протести у країні. На думку протестувальників, на виборах перемогла Світлана Тихановська. Незабаром після виборів вона була змушена виїхати до Литви. Відтоді багато представників білоруського громадянського суспільства, рятуючись від репресій, знайшли притулок у країнах Балтії та Польщі.
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