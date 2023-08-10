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АНАЛІТИКА

Politico пише, що Байден попросить у Конгресу додаткове фінансування для України

 

Адміністрація президента США Джо Байдена вже в четвер оприлюднить запит до Конгресу на додаткове фінансування допомоги Україні на тлі завершення чергового бюджетного року.

Про це, як пише "Європейська правда", виданню Politico розповіли два поінформовані співрозмовники.

За даними ЗМІ, запит Білого дому на "екстрене фінансування" також передбачатиме, як і повідомлялось, допомогу Тайваню і додаткові кошти на ліквідацію наслідків стихійних лих.

Остаточний перелік запитів остаточно формує Офіс менеджменту та бюджету США при Білому домі, тож він може змінитись. Конкретні суми додаткового фінансування джерела Politico розкривати відмовились.

Як нагадує видання, 30 вересня завершується черговий фінансовий рік у США, а отже, й урядове фінансування деяких програм.

Якщо до того часу Конгрес не погодить із Білим домом принаймні тимчасовий план витрат, на США чекає шатдаун - вимушене призупинення роботи федеральних органів влади. Очікується, що бюджетний запит Білого дому має на меті відвернути цей сценарій.

Politico прогнозує, що ухвалення такого запиту буде нелегким, адже в Палаті представників США переважають республіканці, багато з яких проти ухвалення тимчасового фінансування без різкого скорочення витрат.

Раніше деякі посадовці адміністрації президента США, законодавці й співробітники Конгресу висловили занепокоєння тим, що кошти на підтримку України можуть закінчитися до середини літа.

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Сполучені Штати виділили понад 66 мільярдів доларів загальної допомоги Києву.
Ключові теги: США
 

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