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У Казахстані зупинили роботу Яндексу через передавання даних ФСБ
23:08 09.08.2023 |
Із 9 серпня Міністерство цифрового розвитку призупинило роботу доменного імені www.yandex.kz у Казахстані.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Zakon.kz.
У відомстві пояснили, що зробили це через "розміщення інтернет-ресурсу на апаратно-програмних комплексах поза територією Республіки Казахстан".
Крім того, міністерство повідомило, що направило запит до ТОВ "Яндекс" із вимогою надати розгорнуту інформацію про розташування центрів обробки даних, які використовує компанія, та заходи захисту персональних даних громадян Казахстану, а також про принципи, на яких Яндекс взаємодіє з правоохоронними органами.
Раніше у низці ЗМІ з'явилася інформація про те, що ФСБ РФ отримає цілодобовий доступ до даних сервісу "Яндекс.Таксі" в Казахстані, включаючи персональну інформацію користувачів.
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