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АНАЛІТИКА

Суд дозволив Мін'юсту США отримати доступ до Twitter-акаунту Трампа

 

Спецпрокурор Міністерства юстиції США Джек Сміт отримав ордер на вивчення документів, пов'язаних із акаунтом колишнього президента Дональда Трампа у Twitter, але соцмережа відмовлялась їх надавати, за що отримала штраф.

Про це стало відомо в середу із документів федерального апеляційного суду у Вашингтоні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Прокурори Мін'юсту США в січні отримали ордер, який зобов'язує Twitter надати інформацію про акаунт Трампа після того, як суд "знайшов достатні підстави для обшуку акаунта в Twitter на предмет наявності доказів кримінальних злочинів".

Також обвинувачення отримало право зобов'язати Twitter не розголошувати інформацію про ордер, оскільки в такому разі Трамп "серйозно поставить під загрозу поточне розслідування".

Twitter заперечив проти нерозголошення інформації та відмовився надавати інформацію про акаунт експрезидента США, посилаючись на Першу поправку до Конституції США про право на свободу слова.

Апеляційний суд, однак, не погодився з аргументами соцмережі й наклав на неї штраф у 350 тисяч доларів за затримку з виконанням ордеру.

На початку серпня Трампу оголосили звинувачення у справі про штурм Капітолія 6 січня 2021 року. Йому висувають чотири пункти звинувачень: змова з метою введення в оману Сполучених Штатів; змова з метою перешкоджання офіційному розслідуванню; перешкоджання та спроба перешкоджання офіційному розслідуванню; і змова з метою порушення прав.

Сам Трамп стверджує, що йому може загрожувати до 561 року ув'язнення за всіма висунутими проти нього звинуваченнями. Він не визнав своєї провини за звинуваченнями у справі про штурм Капітолія, як і за двома попередніми кримінальними справами.
Ключові теги: Twitter, США
 

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