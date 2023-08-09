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АНАЛІТИКА

Іран каже, що отримав технологію надзвукових крилатих ракет

 

Іран стверджує, що отримав технологію для створення надзвукової крилатої ракети, яка все ще перебуває на стадії випробувань.

Про це повідомило в середу напівофіційне іранське інформаційне агентство Tasnim, пише "Європейська правда".

Ця заява з'явилася на тлі зростання напруженості у відносинах зі США в Перській затоці і після того, як минулого тижня Іран представив нові кораблі, оснащені ракетами дальністю 600 км.

"Ця ракета, яка є новим поколінням крилатих ракет іранського виробництва, наразі проходить випробування і стане новою главою в оборонній могутності Ірану", - зазначило агентство.

Нагадаємо, у квітні ЗМІ повідомляли, що Китай, Росія та Іран ведуть секретні переговори про постачання Ісламській Республіці ключової хімічної сполуки, яка використовується для приведення в рух балістичних ракет.

Також ЗМІ стверджували, що Росія уклала з Іраном таємну угоду про повернення збагаченого урану.
Ключові теги: Іран
 

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