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АНАЛІТИКА

Нові санкції Японії проти Росії набули чинності

 

Від 9 серпня набули чинності нові санкції Японії проти Росії через її вторгнення в Україну. Під заборону експорту до країни-агресорки потрапили 758 товарів, включаючи найпопулярніші в РФ нові і вживані японські авто й обладнання до них.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NHK.

Обмеження поширюються на експорт популярних серед росіян вживаних японських автомобілів включаючи бензинові й дизельні з об'ємом двигуна понад 1 900 кубічних сантиметрів, а також гібридні та електричні авто.

Також заборонено постачати до країни-агресорки широкий перелік автотоварів і аксесуарів для таких транспортних засобів, зокрема, запчастини, різного роду обладнання, включаючи оптичне, та шини.

Японія з квітня минулого року заборонила поставки до Росії японських вантажівок і легковиків преміум-класу вартістю понад $42 тисячі (6 мільйонів ієн), а тепер розширює ембарго на найширший сегмент легкових авто.

Японський уряд, синхронно зі Сполученими Штатами і Європейським Союзом, розширив список заборонених до експорту в Росію автомобілів відповідно до рішення лідерів країн «Великої сімки» про посилення санкційного тиску на Росію, прийнятого на саміті G7 у Хіросімі в травні.

Як повідомляв Укрінформ, уряд Великої Британії оголосив про нові санкції проти 22 фізичних і юридичних осіб за межами Росії, які підтримують незаконне вторгнення РФ в Україну, а також проти 3 російських компаній, які імпортують електроніку для військової техніки армії РФ.
Ключові теги: Росія
 

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