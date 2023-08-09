Китай має проблему з цінами. Вони почали падати

У Китаї вперше з початку 2021 року зафіксували дефляцію - падіння споживчих цін, пише Financial Times. Їхній індекс у липні впав на 0,3% у річному вираженні.

На початку 2023 року в Китаї скасували трирічні карантинні обмеження. Очікувалося, що це призведе до активного відновлення споживчих витрат, але цього не сталося. Споживчі ціни у Китаї протягом останніх кількох місяців перебували на межі дефляції.

Дефляція свідчить про те, що населення відкладає гроші замість того, щоб витрачати їх. Падіння цін у такому разі є шкідливим для економіки - воно призводить до того, що споживачі можуть ще активніше відкладати витрати в очікуванні подальшого здешевшання товарів, що лише сповільнить економічне зростання.

"Китайська економіка зараз стоїть перед серйозним ризиком сповзання в дефляційний епізод, який може спровокувати самопідсилювальну низхідну спіраль в економічному зростанні та впевненості приватного сектору", - прокоментував нові дані Есвар Прасад, експерт з китайських фінансів у Корнелльському університеті.

Цільовий рівень інфляції в Китаї на 2023 рік встановлено на рівні 3%.