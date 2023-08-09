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Bacardi продовжує активну діяльність в Росії, попри обіцянку вийти з ринку – WSJ
10:44 09.08.2023 |
Компанія-виробник спиртних напоїв Bacardi продовжує діяльність у Росії, попри попередні обіцянки про відхід. Вона продовжує постачати свою продукцію на мільйони доларів і активно здійснює набір нових працівників, інформує Wall Street Journal (WSJ).
Згідно з даними Федеральної митної служби, підрозділ компанії Бакарді Рус за рік до 30 червня імпортував товарів на суму $169 мільйонів. Серед продукції, яка була імпортована, є такі відомі бренди, як Grey Goose Vodka, Bombay Sapphire Gin, Oakheart Rum, Dewar's (шотландський віскі), Patrón (текіла), Martini (вермут) та інші.
Дані Федеральної податкової служби РФ свідчать, що виторг Бакарді Рус у 2022 році зросла на 8,5%, до 32,6 мільярда рублів, а чистий прибуток досяг 4,7 мільярда рублів, що на 206,5% більше, ніж у 2021 році.
Компанія наразі має 350 працівників у семи містах Росії та активно шукає нових співробітників, як свідчить WSJ. Останніми місяцями керівництво Bacardi публікувало оголошення про вакансії на платформі LinkedIn, зокрема менеджера з підбору персоналу, координатора з навчання та розвитку, а також менеджера складу. Від коментарів компанія відмовилась.
Навесні 2022 року Bacardi анонсувала припинення експорту в Росію та заморожування рекламних інвестицій, але пізніше цю заяву було видалено, як наголошують журналісти.
Аналітики вважають, що вихід провідних міжнародних виробників алкогольних напоїв з російського ринку призвів до зниження конкуренції та створив можливості для залишених учасників ринку. Інші компанії, які залишили Росію або призупинили свою діяльність, зазнали фінансових втрат. Наприклад, Diageo, власник брендів Smirnoff і Johnnie Walker, оголосив про вихід з російського ринку у 2022 році, оцінивши свої втрати у $178,1 мільйона. Компанії Pernod Ricard (бренди Chivas Regal, Jameson, Absolut, Ararat), Carlsberg та інші також пішли з ринку.
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