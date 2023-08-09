У Литві заморозили підсанкційних активів Росії та Білорусі на 103 млн євро

У Литві заморозили понад 103 мільйони євро активів через накладення міжнародних санкцій проти Росії та Білорусі у зв'язку із агресією проти України.

Про це у вівторок оголосила Служба розслідування фінансових злочинів Литви, повідомляє "Європейська правда".

За даними відомства, у Литві під фінансові санкції на підставі зв'язків через володіння або контроль підпадають дев'ять юридичних осіб. Загальна сума заморожених коштів на їхніх рахунках становить понад 69,505 мільйона євро та понад 810 тисяч доларів.

Унаслідок обмежувальних заходів у зв'язку із ситуацією в Білорусі та причетністю Білорусі до російської агресії проти України наразі заморожено кошти на рахунках шести юридичних осіб та однієї фізичної особи на загальну суму 23,71 мільйона євро та 7,68 мільйона доларів.

Крім того, у Литві заморозили понад 1,33 мільйона євро, понад 1,583 мільйона доларів і понад 215 тисяч рублів транзакцій, пов'язаних із підсанкційними особами.

Окремо експерти Служби розслідування фінансових злочинів Литви відзначають тенденцію до ухилення від санкцій, насамперед - прагнення імпортувати підсанкційні товари до країни-агресора.

Зазначимо, що в грудні 2022 року Литва заморозила російські та білоруські активи загальною вартістю понад 85 мільйонів євро, тобто відтоді сума зросла на майже 20 мільйонів євро.

У червні Європейський Союз дійшов висновку, що він не може законно конфіскувати заморожені російські активи у ЄС. Після цього він зосередився на плані конфіскації прибутку з використання цих активів.

Пропозиція Європейської комісії щодо використання заморожених державних російських активів у ЄС на користь України не буде опублікована до вересня.