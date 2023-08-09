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АНАЛІТИКА

Норвегія схвалила підключення до електромережі найбільшого в Західній Європі заводу СПГ

 

Норвегія незважаючи на місцеву опозицію схвалила план підключення заводу з виробництва скрапленого природного газу (СПГ) Hammerfest до національної енергосистеми з метою скорочення викидів парникових газів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

План передбачає закриття газової електростанції, найбільшого в Норвегії джерела вуглекислого газу, до 2030 року і заміну її електропостачанням з мережі, в якій переважають відновлювані джерела енергії.

"Це важливий день для будівельної галузі та створення робочих місць на півночі Норвегії, а також для клімату", - заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре на пресконференції, що відбулася перед заводом СПГ в арктичній Норвегії.

За оцінками компанії Equinor, план може заощадити близько 850 000 тонн викидів CO2 на рік, або близько 2% від загальних річних викидів Норвегії.

Водночас електрифікація заводу призведе до збільшення енергоспоживання країни на 3,6 терават-годин щорічно.

Однак цей план викликав суперечки з місцевими жителями через те, що він суперечить розвитку зеленої промисловості, сприяє зростанню цін на електроенергію, а також порушує права корінних саамів - оленярів.

Щоб зменшити занепокоєння виборців напередодні місцевих виборів у вересні, лівоцентристський уряд пообіцяв підтримати розвиток нових відновлюваних джерел енергії у своєму найпівнічнішому регіоні та будівництво нових ліній електропередач для забезпечення більшої кількості підключень до електромережі.

Equinor та її партнери планують інвестувати загалом 13,2 млрд крон ($1,30 млрд) в електрифікацію та іншу модернізацію заводу, що продовжить його роботу приблизно на 10 років.

Hammerfest отримує та переробляє газ з родовища Снохвіт у Баренцевому морі і постачає близько 5% європейського СПГ. При нормальному виробництві він постачає близько 6,5 млрд кубометрів на рік.

Підключення заводу до національної електромережі дозволить йому працювати до 2040 року, заявили в уряді.

Нагадаємо, дані Євростату на початок липня свідчать, що після вторгнення Росії в Україну ЄС суттєво скоротив частку імпорту нафтопродуктів та газу з РФ.
Ключові теги: Норвегія
 

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