Тайванський виробник чіпів TSMC збудує завод у Дрездені

Тайванський виробник напівпровідників TSMC планує побудувати завод у східнонімецькому місті Дрезден із загальною сумою інвестицій у 10 мільярдів євро, повідомила компанія після засідання її правління у вівторок, 8 серпня.

Планується, що завод буде побудовано спільно з виробниками Bosch, Infineon та NXP, кожен з яких матиме по 10 відсотків у спільному підприємстві. Сама ж TSMC володітиме часткою у 70 відсотків. TSMC заявила, що на нових потужностях буде створено близько двох тисяч робочих місць. Закладення фундаменту будівництва заводу заплановано на другу половину 2024 року, а виробництво, як очікується, розпочнеться у 2027 році, зауважує агенція dpa.

Компанія TSMC заявила, що готова вкласти у спорудження заводу 3,5 мільярда євро. Уряд Німеччини погодився допомогти покрити витрати на будівництво, виділивши 5 мільярдів євро з урядового Фонду клімату і трансформації (KTF), повідомили джерела агенції. Утім, остаточно погодити надання субсидії ще має Європейська Комісія.

Дрезден як центр індустрії чіпів у ФРН

TSMC, найбільший виробник мікросхем у світі, планує виробляти в Дрездені чіпи для автомобільної промисловості. Раніше низка компаній-лідерів цього ринку також вирішила інвестувати в потужності в Німеччині. Так, у травні німецька компанія Infineon розпочала у Дрездені будівництво заводу з виробництва мікросхем вартістю 5 мільярдів євро. Bosch та американська компанія Globalfoundries також мають великі заводи в Дрездені.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) назвав плани TSMC важливим кроком до забезпечення "життєздатності Німеччини в майбутньому". "Німеччина зараз, ймовірно, перетворюється на найбільше місце для виробництва напівпровідників в Європі", - сказав Шольц. Проєкт TSMC є "важливим для стійкості виробничих структур у всьому світі", додав канцлер.

TSMC освоїла процеси виробництва особливо малих і ефективних мікросхем і є ключовою компанією для таких виробників смартфонів, як Apple. Великі заводи TSMC розташовано на Тайвані, який, з геополітичної точки зору, становить ризик для всієї електронної промисловості з огляду на напруженість у відносинах острова з Пекіном. Чіпи для автомобільної промисловості зазвичай вимагають менш сучасних виробничих процесів, ніж для смартфонів, але зі зростанням кількості смартфонів та електромобілів галузь потребує їх все більше і більше.