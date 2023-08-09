Імпорт Китаю з Росії впав уперше за понад два роки

Імпорт Китаю з Росії у липні скоротився одразу на 8% у порівнянні з рекордними показниками червня, що стало першим місячним падінням від лютого 2021 року.

Про це з посиланням на дані Головного митного управління КНР повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

Як зазначається, імпорт Китаєм нафти, природного газу та іншої сировини з Росії стабільно збільшувався протягом року до російського вторгнення в Україну і продовжував зростати й після початку Москвою агресії в лютому минулого року.

Водночас, згідно з підрахунками Reuters на основі опублікованих напередодні даних китайської митниці, минулого місяця російський імпорт до Китаю становив $9,2 мільярда, що на 8% менше ніж роком раніше, на відміну від зростання на 15,7% у червні.

Це падіння відбулося в рамках скорочення загального імпорту Китаю минулого місяця на 12,4% через зниження внутрішнього попиту, що, однак, значно більше очікувань аналітиками липневого падіння на 5,0%.

Експорт китайської продукції до Росії у липні зріс на 52%, до $10,3 мільярда, що також набагато повільніше, ніж зареєстроване в червні рекордне місячне зростання на майже 91%.

Хоча обсяг експорту Китаю до Росії зберігається відносно стабільним у порівнянні зі зниженим попитом в інших країнах, він становив невелику частку загального експорту країни, лише 3% у січні-липні.

Обсяг двосторонньої торгівлі між КНР і РФ у липні впав до $19,49 мільярда з найвищого від початку війни показника $20,83 мільярда у червні.

При цьому Китай продовжує купувати російські енергоносії, вугілля і більшість металів та руди зі значними знижками.

Як повідомляв Укрінформ, народний депутат, голова постійної делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чєрнєв вважає, що Китай змінює свою позицію щодо розв'язаної Росією війни проти України та щодо РФ через неконструктивну позицію президента Володимира Путіна.