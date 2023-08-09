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Імпорт Китаю з Росії впав уперше за понад два роки
09:17 09.08.2023 |
Імпорт Китаю з Росії у липні скоротився одразу на 8% у порівнянні з рекордними показниками червня, що стало першим місячним падінням від лютого 2021 року.
Про це з посиланням на дані Головного митного управління КНР повідомляє Reuters, передає Укрінформ.
Як зазначається, імпорт Китаєм нафти, природного газу та іншої сировини з Росії стабільно збільшувався протягом року до російського вторгнення в Україну і продовжував зростати й після початку Москвою агресії в лютому минулого року.
Водночас, згідно з підрахунками Reuters на основі опублікованих напередодні даних китайської митниці, минулого місяця російський імпорт до Китаю становив $9,2 мільярда, що на 8% менше ніж роком раніше, на відміну від зростання на 15,7% у червні.
Це падіння відбулося в рамках скорочення загального імпорту Китаю минулого місяця на 12,4% через зниження внутрішнього попиту, що, однак, значно більше очікувань аналітиками липневого падіння на 5,0%.
Експорт китайської продукції до Росії у липні зріс на 52%, до $10,3 мільярда, що також набагато повільніше, ніж зареєстроване в червні рекордне місячне зростання на майже 91%.
Хоча обсяг експорту Китаю до Росії зберігається відносно стабільним у порівнянні зі зниженим попитом в інших країнах, він становив невелику частку загального експорту країни, лише 3% у січні-липні.
Обсяг двосторонньої торгівлі між КНР і РФ у липні впав до $19,49 мільярда з найвищого від початку війни показника $20,83 мільярда у червні.
При цьому Китай продовжує купувати російські енергоносії, вугілля і більшість металів та руди зі значними знижками.
Як повідомляв Укрінформ, народний депутат, голова постійної делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чєрнєв вважає, що Китай змінює свою позицію щодо розв'язаної Росією війни проти України та щодо РФ через неконструктивну позицію президента Володимира Путіна.
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