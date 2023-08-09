ЄС скоротив постачання російського газу трубопроводами до 8%

Постачання російського трубопровідного газу до країн Євросоюзу протягом року після повномасштабного вторгнення РФ в Україну скоротилося з 50% до 8% від загального газового імпорту.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це заявив на брифінгу у Брюсселі речник ЄС Адальберт Янц.

"Російське трубопровідне постачання становило близько 50% нашого газового імпорту до вторгнення в Україну, а станом на березень цього року вони скоротилися до 8%", - сказав він.

За словами речника, це відбулося "завдяки дуже інтенсивній програмі, зокрема, роботі з альтернативними постачальниками".

"За останні 12 місяців Європа перевиконала цілі нашого плану, і ми в цілому більше не залежимо від російського викопного палива, тому що імпорт вугілля припинився, імпорт нафти становить лише частку від того, що було до війни, а також російський газ зараз стрімко зникає з європейського ринку", - заявив Янц.

Як повідомлялося, Євросоюз надає Україні масштабну політичну, економічну, фінансову, гуманітарну та військову допомогу. У відповідь Росія почала використовувати газ та інші енергоресурси для тиску на ЄС, спровокувавши безпрецедентну енергетичну кризу.

Країни ЄС ухвалили спільне рішення щодо диверсифікації шляхів газопостачання, зокрема відмови від постачання газу з Росії на користь інших постачальників газу.