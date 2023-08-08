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АНАЛІТИКА

Путін зупинив дію податкових угод з 38 країнами

 

Російський президент Владімір Путін призупинив дію угод про уникнення подвійного оподаткування зі США, кількома країнами Євросоюзу, Японією, Південною Кореєю та іншими державами.

Згідно із указом Путіна, всього призупинено угоди з 38 країнами з 84, з якими Росія має чинні податкові договори, пише російська редакція Forbes.

Таке рішення пояснюється необхідністю "невідкладних заходів" у зв'язку із вчиненням іноземними державами "недружніх дій" щодо Росії, її громадян та юридичних осіб.

За даними видання, одномоментне призупинення такої великої кількості міжнародних договорів для Росії безпрецедентне. Такий крок мав би бути відповіддю російської влади на внесення РФ до "чорного списку" юрисдикцій, які не співпрацюють із ЄС з податкових питань.

Угоди про уникнення подвійного оподаткування дозволяють закордонним компаніям, які отримують пасивний дохід із Росії, суттєво знизити податкове навантаження. Зокрема, податок на дивіденди можна сплачувати за ставкою 5-10% (залежно від юрисдикції) замість 15%, а на відсотки за позиками та роялті - за нульовою ставкою замість 20%.

Таким чином, призупинення вказаних угод призведе до збільшення податкового навантаження як для тих іноземних компаній, які досі зберігають бізнес у Росії, так і для російських компаній, які структурують свої холдингові структури через іноземні юрисдикції.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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