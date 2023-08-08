Фінансові новини
- |
- 08.08.23
- |
- 19:31
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Путін зупинив дію податкових угод з 38 країнами
16:31 08.08.2023 |
Російський президент Владімір Путін призупинив дію угод про уникнення подвійного оподаткування зі США, кількома країнами Євросоюзу, Японією, Південною Кореєю та іншими державами.
Згідно із указом Путіна, всього призупинено угоди з 38 країнами з 84, з якими Росія має чинні податкові договори, пише російська редакція Forbes.
Таке рішення пояснюється необхідністю "невідкладних заходів" у зв'язку із вчиненням іноземними державами "недружніх дій" щодо Росії, її громадян та юридичних осіб.
За даними видання, одномоментне призупинення такої великої кількості міжнародних договорів для Росії безпрецедентне. Такий крок мав би бути відповіддю російської влади на внесення РФ до "чорного списку" юрисдикцій, які не співпрацюють із ЄС з податкових питань.
Угоди про уникнення подвійного оподаткування дозволяють закордонним компаніям, які отримують пасивний дохід із Росії, суттєво знизити податкове навантаження. Зокрема, податок на дивіденди можна сплачувати за ставкою 5-10% (залежно від юрисдикції) замість 15%, а на відсотки за позиками та роялті - за нульовою ставкою замість 20%.
Таким чином, призупинення вказаних угод призведе до збільшення податкового навантаження як для тих іноземних компаній, які досі зберігають бізнес у Росії, так і для російських компаній, які структурують свої холдингові структури через іноземні юрисдикції.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Олігархи, партії та вибори. Чому «слуги народу» обнулили ідею-фікс Зеленського
|Німеччина розширює державні гарантії для інвестицій в Україну
|У США офіційно схвалили передачу першої партії танків Abrams в Україну
|Раді пропонують поліпшити процес мобілізації в Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ТОП-5 найкращих готелів Карпат – де відпочити цього літа?
У РУБРИЦІ
|Італія скасувала золоті візи для росіян і білорусів через рік після рекомендації ЄС
|ЗМІ дізнались про підготовку ЄС звіту із рекомендацією про початок переговорів з Україною
|Путін зупинив дію податкових угод з 38 країнами
|Польща відправить додаткові війська на кордон з Білоруссю
|Литва збільшить сили на кордоні з Білоруссю
|Уряд погодив ратифікацію угоди з Молдовою про будівництво мосту через Дністер
Бізнес
|Футбольні клуби Італії завершили сезон із найбільшими збитками за 15 років
|Штучний інтелект протягом трьох годин уперше керував американським ударним безпілотником XQ-58A Valkyrie
|Скринінг раку за допомогою штучного інтелекту може скоротити навантаження на рентгенологів удвічі - дослідження
|Майбутнє Google Пошуку — більше генеративного ШІ, який кардинально змінить пошукову видачу
|AMD створить спеціальний ШІ-чип для Китаю з метою дотримання експортного контролю
|nubia Red Magic 8S Pro Magic 8S Pro з процесором Snapdragon 8 Gen 2 LV очікувано став найпотужнішим у світі смартфоном за версією AnTuTu
|Infinix GT 10 Pro - ігровий смартфон з Dimensity 8050, 108-МП камерою і 120-Гц дисплеєм AMOLED за ціною від $240