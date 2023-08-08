Литва збільшить сили на кордоні з Білоруссю

У відповідь на загрозу від найманців групи Вагнера Державна прикордонна служба Литви (VSAT) планує відрядити більше офіцерів на кордон з Білоруссю.

Про це, як пише "Європейська правда", після зустрічі з президентом заявив журналістам керівник VSAT Рустамас Любаєвас, повідомляє LRT.

Водночас посадовець не уточнив, скільки додаткових офіцерів планують відправити на кордон з Білоруссю. Зазначають, що Вільнюс планує закрити два з шести пунктів перетину кордону - Шумскас і Тверечюс.

Відповідаючи на питання, чи перебувають зараз на кордоні з Білоруссю лише прикордонники, Любаєвас сказав, що "є певні дії, які здійснюються іншими відомствами", але не назвав їх.

У відповідь на загрозу від найманців групи Вагнера Державна прикордонна служба Литви (VSAT) планує відрядити більше офіцерів на кордон з Білоруссю.

Про це, як пише "Європейська правда", після зустрічі з президентом заявив журналістам керівник VSAT Рустамас Любаєвас, повідомляє LRT.

Водночас посадовець не уточнив, скільки додаткових офіцерів планують відправити на кордон з Білоруссю. Зазначають, що Вільнюс планує закрити два з шести пунктів перетину кордону - Шумскас і Тверечюс.

Відповідаючи на питання, чи перебувають зараз на кордоні з Білоруссю лише прикордонники, Любаєвас сказав, що "є певні дії, які здійснюються іншими відомствами", але не назвав їх.