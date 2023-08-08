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Литва збільшить сили на кордоні з Білоруссю
16:18 08.08.2023 |
У відповідь на загрозу від найманців групи Вагнера Державна прикордонна служба Литви (VSAT) планує відрядити більше офіцерів на кордон з Білоруссю.
Про це, як пише "Європейська правда", після зустрічі з президентом заявив журналістам керівник VSAT Рустамас Любаєвас, повідомляє LRT.
Водночас посадовець не уточнив, скільки додаткових офіцерів планують відправити на кордон з Білоруссю. Зазначають, що Вільнюс планує закрити два з шести пунктів перетину кордону - Шумскас і Тверечюс.
Відповідаючи на питання, чи перебувають зараз на кордоні з Білоруссю лише прикордонники, Любаєвас сказав, що "є певні дії, які здійснюються іншими відомствами", але не назвав їх.
У відповідь на загрозу від найманців групи Вагнера Державна прикордонна служба Литви (VSAT) планує відрядити більше офіцерів на кордон з Білоруссю.
Про це, як пише "Європейська правда", після зустрічі з президентом заявив журналістам керівник VSAT Рустамас Любаєвас, повідомляє LRT.
Водночас посадовець не уточнив, скільки додаткових офіцерів планують відправити на кордон з Білоруссю. Зазначають, що Вільнюс планує закрити два з шести пунктів перетину кордону - Шумскас і Тверечюс.
Відповідаючи на питання, чи перебувають зараз на кордоні з Білоруссю лише прикордонники, Любаєвас сказав, що "є певні дії, які здійснюються іншими відомствами", але не назвав їх.
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