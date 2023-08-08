Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Литва збільшить сили на кордоні з Білоруссю

 

У відповідь на загрозу від найманців групи Вагнера Державна прикордонна служба Литви (VSAT) планує відрядити більше офіцерів на кордон з Білоруссю.

Про це, як пише "Європейська правда", після зустрічі з президентом заявив журналістам керівник VSAT Рустамас Любаєвас, повідомляє LRT.

Водночас посадовець не уточнив, скільки додаткових офіцерів планують відправити на кордон з Білоруссю. Зазначають, що Вільнюс планує закрити два з шести пунктів перетину кордону - Шумскас і Тверечюс.

Відповідаючи на питання, чи перебувають зараз на кордоні з Білоруссю лише прикордонники, Любаєвас сказав, що "є певні дії, які здійснюються іншими відомствами", але не назвав їх.

У відповідь на загрозу від найманців групи Вагнера Державна прикордонна служба Литви (VSAT) планує відрядити більше офіцерів на кордон з Білоруссю.

Про це, як пише "Європейська правда", після зустрічі з президентом заявив журналістам керівник VSAT Рустамас Любаєвас, повідомляє LRT.

Водночас посадовець не уточнив, скільки додаткових офіцерів планують відправити на кордон з Білоруссю. Зазначають, що Вільнюс планує закрити два з шести пунктів перетину кордону - Шумскас і Тверечюс.

Відповідаючи на питання, чи перебувають зараз на кордоні з Білоруссю лише прикордонники, Любаєвас сказав, що "є певні дії, які здійснюються іншими відомствами", але не назвав їх.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,0134
  0,1499
 0,37

Курс обміну валют на сьогодні, 10:32
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,8632  0,01 0,04 37,5184  0,00 0,00
EUR 40,6371  0,01 0,02 41,5287  0,00 0,01

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес