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АНАЛІТИКА

Велика Британія розширила санкції проти Росії та Білорусії

 
Велика Британія поширила обмежувальні заходи на шість білоруських підприємств, оновлений список опубліковано у вівторок Міністерством закордонних справ і міжнародного розвитку країни.

Санкції торкнулися холдингу "БелОМО", ВАТ "Гомельський радіозавод", "Пеленг", "Оршанський авіаремонтний завод", "2566 завод з ремонту радіоелектронного озброєння", "Кідма тек".

Щодо них передбачається заморожування активів та інші заходи.

Як повідомлялося, одночасно Велика Британія додала 10 фізосіб і дев'ять компаній до пов'язаних із Росією санкційних списків. Серед осіб, які потрапили під британські обмежувальні заходи, фігурують кілька громадян Ірану, громадянин Словаччини та громадянин Швейцарії. У переліку юросіб, проти яких Лондон запроваджує санкції, значаться, зокрема, іранська Paravar Pars Company, низка структур Корпусу вартових ісламської революції. У ньому також присутні компанії з Росії, ОАЕ, Туреччини.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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