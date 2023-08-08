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Велика Британія розширила санкції проти Росії та Білорусії
14:37 08.08.2023 |
Санкції торкнулися холдингу "БелОМО", ВАТ "Гомельський радіозавод", "Пеленг", "Оршанський авіаремонтний завод", "2566 завод з ремонту радіоелектронного озброєння", "Кідма тек".
Щодо них передбачається заморожування активів та інші заходи.
Як повідомлялося, одночасно Велика Британія додала 10 фізосіб і дев'ять компаній до пов'язаних із Росією санкційних списків. Серед осіб, які потрапили під британські обмежувальні заходи, фігурують кілька громадян Ірану, громадянин Словаччини та громадянин Швейцарії. У переліку юросіб, проти яких Лондон запроваджує санкції, значаться, зокрема, іранська Paravar Pars Company, низка структур Корпусу вартових ісламської революції. У ньому також присутні компанії з Росії, ОАЕ, Туреччини.
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