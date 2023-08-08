Глава МЗС Китаю поговорив з Лавровим після участі Пекіна в зустрічі щодо «формули миру»

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї провів телефонну розмову з главою МЗС Росії Сергєєм Лавровим після того, як представник Пекіна взяв участь в зустрічі у Саудівській Аравії щодо української "формули миру".

Як повідомляє "Європейська правда", повідомлення про це розмістило МЗС Китаю.

Китайський топ-дипломат у розмові з Лавровим відзначив "новий прогрес" у стратегічній координації та практичній співпраці з Москвою після останньої поїздки лідера Китаю до Москви у березні 2023 року.

"Факти доводять, що Китай та Росія - вірні та надійні друзі і хороші партнери. Зараз найважливіше завдання для сторін - продовжувати реалізовувати консенсус, досягнутий главами держав, та працювати над постійним розвитком на високому рівні комплексного стратегічного партнерства Росії та Китаю для нової ери", - йдеться у повідомленні.

Ван Ї додав, що Китай та Росія мають координувати дії та просувати "багатополярність світу і демократизацію міжнародних відносин".

Щодо України топ-дипломат заявив, що Китай дотримуватиметься "незалежної та неупередженої позиції", планує активно виступати за мирні переговори та політичне рішення.

Лавров, як зазначають, заявив, що Москва погоджується з позицією Китаю щодо "політичного врегулювання української кризи" та вітає "конструктивну роль Китаю".

Нагадаємо, на вихідних у Саудівській Аравії відбулася друга технічна зустріч із підготовки "мирного саміту", який має зафіксувати поразку РФ у війні, умови репарацій та стійкого миру.

У зустрічі взяли участь близько 40 країн, у тому числі представник Китаю, що в МЗС України назвали "суперпроривом".