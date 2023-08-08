Експорт Китаю в липні впав на 14,5%, імпорт - на 12,4%

Обсяг експорту Китаю в липні скоротився на 14,5% у річному вираженні та становив мінімальні за п'ять місяців $281,76 млрд, йдеться в повідомленні Головного митного управління.

Це найсуттєвіше зниження показника з лютого 2020 року, що зумовлено ослабленням глобального попиту. Аналітики в середньому прогнозували зменшення на 12,5%, згідно з даними Trading Economics.

Водночас експорт рідкоземельних металів підскочив на 49% і досяг 5,426 тис. тонн.

Постачання до США впали на 23,1%, до країн Європейського Союзу - на 20,6%, до держав АСЕАН - на 21,4%.

Імпорт КНР у липні знизився на 12,4% - до $201,16 млрд. Падіння було максимальним із травня 2020 року. При цьому показник опустився за підсумками п'ятого місяця поспіль, зокрема, через скорочення внутрішнього попиту.

Експерти очікували зменшення імпорту на 5%.

Китай минулого місяця скоротив закупівлі за кордоном міді на 2,7%, при цьому імпорт соєвих бобів підскочив на 23,5%, нафти - на 17%, залізної руди - на 2,5%.

Імпорт зі США зменшився на 11,2%, з ЄС - на 3%, з АСЕАН - на 11,2%, з Японії - на 14,7%, з Південної Кореї - на 23%.

Позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу минулого місяця дорівнювало $80,6 млрд порівняно зі $102,7 млрд у липні 2022 року і $70,62 млрд у червні цього року.

У січні-липні експорт КНР знизився на 5% порівняно з аналогічним періодом минулого року, імпорт - на 7,6%. Зовнішньоторговельний профіцит становить $489,57 млрд.

