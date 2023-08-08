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Румунія передала Молдові партію військової допомоги
09:51 08.08.2023 |
Міністри оборони Молдови та Румунії Анатолій Носатий і Анджел Тильвар у понеділок провели переговори в Кишиневі, під час яких молдовська сторона прийняла партію румунської військової допомоги.
Про це йдеться в пресрелізі Міноборони Румунії, який цитує "Європейська правда".
У межах візиту румунський міністр разом зі своїм колегою в Кишиневі взяв участь у прийнятті останньої безоплатної допомоги Міністерства національної оборони Румунії для Національної армії Молдови.
До партії допомоги увійшли "індивідуальні засоби балістичного захисту, а саме кевларових шоломів і бронежилетів, а також польові автомобілі, в межах постійних зусиль Румунії з підтримки модернізації оборонних структур Республіки Молдова", йдеться в пресрелізі.
Під час візиту Тильвар підтвердив, що Бухарест готовий запропонувати експертну допомогу й підтримку Національній армії Молдови в багатьох сферах.
"Ця допомога є частиною постійних зусиль Румунії, через Міністерство національної оборони, з підтримки Молдови в галузі оснащення армії сучасним обладнанням", - сказав він.
Зазначається, що переговори очільників оборонних відомств Румунії та Молдови стосувались двостороннього співробітництва й питань, пов'язаних із співпрацею в регіональному контексті, а також в контексті НАТО і ЄС.
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