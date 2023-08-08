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АНАЛІТИКА

Пентагон: США готові реагувати на військову взаємодію Росії та Китаю

 

Міністерство оборони США уважно відстежує спільну військову активність Росії й Китаю та готове діяти відповідним чином.

Про це заявив під час пресбрифінгу речник Пентагону генерал Патрік Райдер, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Я думаю, нікого не здивує те, що Китай і Росія продовжують шукати шляхи для (військової - ред.) взаємодії. Ми продовжимо стежити за цією ситуацією та діятимемо належним чином», - сказав речник Пентагону.

Так він відповів на запитання щодо спільних маневрів російських і китайських військових кораблів неподалік Алеутських островів, які належать США.

Генерал зазначив, що кораблі РФ і Китаю діяли в міжнародних водах, що є цілком правомірним. Проте, за його словами, американські командування NORAD і NORTHCOM відстежували їхню присутність.

Як повідомляв Укрінформ, американські ЗМІ повідомили про намір Джо Байдена цього тижня підписати указ про обмеження технологічних інвестицій у Китай. Позиція Білого дому полягає в тому, щоб уникнути ситуації, коли американський капітал допомагає розвитку технологій, які підтримують військову модернізацію Китаю, адже це загрожує національній безпеці США.
 

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