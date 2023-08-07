Польські прикордонники попросили про додаткову військову підтримку на кордон

Головнокомандувач Прикордонної служби Польщі звернувся до Міністерства національної оборони з проханням про передислокацію ще тисячі солдатів на польсько-білоруський кордон.

Про це повідомив заступник голови польського Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Мацей Вонсік, пише "Європейська правда" з посиланням на Onet.

Прохання пояснюють міграційною кризою, що наростає.

"Міграційний тиск на білоруському кордоні продовжує зростати", - констатував Вонсік.

Він підкреслив, що за підтримки спецслужб Польщі і Білорусі мігранти прибувають з більш ніж 40 країн.

"Ми вже зафіксували стільки національностей на польсько-білоруському кордоні", - пояснив Вонсік.

Він додав, що всю процедуру нелегального перетину кордону організовують і контролюють білоруські служби.

Як додав Вонсік, у найбільшій спробі перетину кордону в цьому році взяли участь 93 особи, 88 з яких затримала Прикордонна служба.

"Польські патрулі щодня закидають камінням, петардами, пляшками, гілками (з боку Білорусі. - Ред.). Ця агресія величезна. Білоруська служба перетворилася зі служби, яка повинна захищати державний кордон, на злочинну організацію, яка організовує нелегальну міграцію і отримує з цього величезні прибутки. Там нічого не відбувається без відома і згоди Мінська", - сказав командувач Прикордонної служби Томаш Прага.

За його словами, нелегальні мігранти групуються на прикордонних пунктах або в околицях, а коли білоруська сторона вважає за доцільне здійснити спробу нелегального перетину кордону, цих людей підвозять безпосередньо до лінії кордону.