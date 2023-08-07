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У турецькому порту неподалік Стамбула прогримів вибух
16:03 07.08.2023 |
У порту турецького міста Деріндже на північному заході країни стався вибух, постраждали люди.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Hurriyet.
Вибух у порту Деріндже пролунав у понеділок близько 14.40.
Звук вибуху чули в усіх куточках міста, в районі порту можна побачити хмари диму.
За даними турецьких ЗМІ, вибух стався в одному з силосів з пшеницею в момент розвантаження зерна одним із суден.
Як повідомляє портал NTV, за попередніми даними, від вибуху постраждали 5 осіб.
На місце події направили велику кількість пожежників і бригад швидкої допомоги.
Мер Деріндже Зекі Акгюль зробив заяву з приводу вибуху: "Коли близько 14.40 стався вибух, ми вирушили на місце події. Ми виявили вибух у силосах ТМО. Зараз працюють бригади надзвичайних служб. Стан постраждалих не важкий, у них незначні травми".
За його словами, територія з елеваторами розташована близько до порту, але не має ніякого зв'язку з ним.
Точні причини вибуху поки невідомі, однак висловлюються припущення, що його міг спричинити стиснений газ у зерносховищі.
Як повідомлялося, п'ятеро людей отримали поранення внаслідок вибуху в житловому будинку в Парижі, який стався 5 серпня вдень.
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