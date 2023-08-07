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АНАЛІТИКА

Європейські компанії втратили понад €100 мільярдів від діяльності в Росії з початку війни – FT

 

Найбільші європейські компанії зазнали щонайменше 100 мільярдів євро прямих збитків від діяльності в Росії після початку війни в Україну минулого року.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в аналізі Financial Times.

Огляд річних звітів 600 європейських компаній і фінансових звітів за 2023 рік показує, що 176 компаній зафіксували знецінення активів, витрати, пов'язані з обміном валют, та інші одноразові витрати в результаті продажу, закриття або скорочення бізнесу в Росії з початку її вторгнення в Україну.

«Навіть якщо компанія втратила багато грошей, залишаючи Росію, то ті, хто залишився, ризикують отримати набагато більші втрати. Виявилося, що найкраща стратегія для компаній, які вирішували, що робити на початку війни, - «відрізати й піти». Чим швидше ви пішли (з РФ - ред.), тим менші були ваші втрати», - заявив аналітик компанії зі стратегічного консультування Control Risks Набі Абдуллаєв.

Зазначається, що найбільші втрати зафіксовані в нафтовій галузі. Лише три компанії BP, Shell і TotalEnergies заявили про сумарні збитки на суму 40,6 мільярда євро після виходу з Росії.

Проте ці збитки були значно перекриті вищими цінами на нафту та газ, які допомогли цим компаніям отримати минулого року величезний сукупний прибуток у близько 95 мільярдів євро.

Промислові компанії, включаючи виробників автомобілів, отримали збитки в 13,6 мільярда євро. Фінансові компанії, включаючи банки, страховики та інвестиційні компанії, зафіксували 17,5 мільярда євро у вигляді списань та інших витрат.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський закликає іноземний бізнес остаточно припинити роботу в Росії і не фінансувати своїми податками війну проти України.
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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