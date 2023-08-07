Фінансові новини
- |
- 07.08.23
- |
- 17:41
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Європейські компанії втратили понад €100 мільярдів від діяльності в Росії з початку війни – FT
13:41 07.08.2023 |
Найбільші європейські компанії зазнали щонайменше 100 мільярдів євро прямих збитків від діяльності в Росії після початку війни в Україну минулого року.
Як передає Укрінформ, про це йдеться в аналізі Financial Times.
Огляд річних звітів 600 європейських компаній і фінансових звітів за 2023 рік показує, що 176 компаній зафіксували знецінення активів, витрати, пов'язані з обміном валют, та інші одноразові витрати в результаті продажу, закриття або скорочення бізнесу в Росії з початку її вторгнення в Україну.
«Навіть якщо компанія втратила багато грошей, залишаючи Росію, то ті, хто залишився, ризикують отримати набагато більші втрати. Виявилося, що найкраща стратегія для компаній, які вирішували, що робити на початку війни, - «відрізати й піти». Чим швидше ви пішли (з РФ - ред.), тим менші були ваші втрати», - заявив аналітик компанії зі стратегічного консультування Control Risks Набі Абдуллаєв.
Зазначається, що найбільші втрати зафіксовані в нафтовій галузі. Лише три компанії BP, Shell і TotalEnergies заявили про сумарні збитки на суму 40,6 мільярда євро після виходу з Росії.
Проте ці збитки були значно перекриті вищими цінами на нафту та газ, які допомогли цим компаніям отримати минулого року величезний сукупний прибуток у близько 95 мільярдів євро.
Промислові компанії, включаючи виробників автомобілів, отримали збитки в 13,6 мільярда євро. Фінансові компанії, включаючи банки, страховики та інвестиційні компанії, зафіксували 17,5 мільярда євро у вигляді списань та інших витрат.
Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський закликає іноземний бізнес остаточно припинити роботу в Росії і не фінансувати своїми податками війну проти України.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|На саміті у Джидді союзників України надихнули «конструктивні» сигнали Китаю, - FT
|Бермудський трикутник «слуг народу»: Як не потонути, врятувати рейтинг і монобільшість
|Китай підтвердив участь у переговорах про українську «формулу миру» в Саудівській Аравії
|Розпиляти бюджет. Чи захочуть інвестори після Київщини відновлювати решту України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ТОП-5 найкращих готелів Карпат – де відпочити цього літа?
У РУБРИЦІ
|«Укроборонпром» піднявся в рейтингу оборонних компаній світу одразу на 24 позицій
|WP: США допомогли Україні на понад 66 млрд доларів – більше, ніж будь-кому іншому
|Україна звільнила два судна, які понад рік були заблоковані в Сербії за позовом компанії «Газпрому»
|Польські прикордонники попросили про додаткову військову підтримку на кордон
|У турецькому порту неподалік Стамбула прогримів вибух
|Китай: «Мирна зустріч» у Джидді згуртувала консенсус
Бізнес
|Infinix GT 10 Pro - ігровий смартфон з Dimensity 8050, 108-МП камерою і 120-Гц дисплеєм AMOLED за ціною від $240
|Facebook та Instagram почали блокувати новини в Канаді, щоб не платити новинним сайтам
|Кожен другий електромобіль в світі експлуатують в Китаї
|У США успішно запустили ракету-носій Antares, створену за участі українських підприємств
|YouTube тестує згенеровані ШІ анотації відео — поки в обмеженій кількості англомовного контенту
|Redmi Note 12 Turbo утримує звання найпотужнішого у світі смартфона середнього рівня за версією AnTuTu
|Toyota представила новий Land Cruiser для Європи