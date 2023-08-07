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АНАЛІТИКА

Китай стає менш важливим ринком для німецьких експортерів – Reuters

 

Китай втрачає своє значення як ринок для німецьких експортерів, оскільки Берлін і Пекін переосмислюють свої економічні зв'язки.

Про це пише Reuters.

Згідно з даними німецького статистичного управління, навіть після скасування Пекіном обмежень щодо пандемії експорт до Китаю склав лише 6,2% від загального обсягу німецького експорту в першій половині року - це найнижча частка з 2016 року.

Після піку в 7,9% у 2020 році частка німецького експорту, що надходить до Китаю, постійно знижується, впавши до 7,5% у 2021 році та до 6,8% у 2022 році.

Зазначається, що однією з причин уповільнення є те, що зростання азійського гіганта сповільнюється. Економіка Китаю зросла лише на 0,8% у другому кварталі, оскільки відновлення після COVID загальмувалося після зростання на 2,2% у першому кварталі.

У першому півріччі Німеччина експортувала товарів на суму 791,5 млрд євро, що на 3,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Розподіл за напрямками показує, що в першій половині 2023 року Німеччина експортувала до Сполучених Штатів товарів на суму 78 млрд євро, що на 4,8% більше, ніж у минулому році, тоді як Китай отримав експорт із Німеччини на суму 49,4 млрд євро, що на 8,4% менше.
За матеріалами: Економічна правда
 

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