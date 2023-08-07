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Латвія повідомляє про нову провокацію на кордоні з Білоруссю
12:47 07.08.2023 |
У Державній службі охорони кордону Латвії повідомили, що білоруські прикордонники допомогли кільком нелегальним мігрантам пробратися через паркан і потрапити на латвійську територію.
Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".
Інцидент стався у неділю 6 серпня. У латвійському відомстві розповіли, що завдяки технічним засобам спостереження побачили, як білоруські прикордонники допомагають чотирьом мігрантам потрапити на територію Латвії: вони допомогли зробити дірку у паркані, а потім залатали її, щоб мігранти не могли повернутися назад.
З латвійського боку усіх чотирьох затримали та повернули до Білорусі згідно з процедурою, передбаченою законодавством про надзвичайну ситуацію.
Минулого тижня латвійські посадовці також казали, що білоруські служби беруть участь у псуванні загороджень на кордоні, щоб допомагати мігрантам потрапляти до Латвії.
Як повідомлялося, Польща та Литва допускають закриття кордону з Білоруссю.
Через штучно створену режимом Лукашенка міграційну кризу на кордонах Білорусі з ЄС Латвія у серпні 2021 року запровадила режим надзвичайної ситуації у кількох районах та відтоді продовжує його.
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