Латвія повідомляє про нову провокацію на кордоні з Білоруссю

У Державній службі охорони кордону Латвії повідомили, що білоруські прикордонники допомогли кільком нелегальним мігрантам пробратися через паркан і потрапити на латвійську територію.

Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".

Інцидент стався у неділю 6 серпня. У латвійському відомстві розповіли, що завдяки технічним засобам спостереження побачили, як білоруські прикордонники допомагають чотирьом мігрантам потрапити на територію Латвії: вони допомогли зробити дірку у паркані, а потім залатали її, щоб мігранти не могли повернутися назад.

З латвійського боку усіх чотирьох затримали та повернули до Білорусі згідно з процедурою, передбаченою законодавством про надзвичайну ситуацію.

Минулого тижня латвійські посадовці також казали, що білоруські служби беруть участь у псуванні загороджень на кордоні, щоб допомагати мігрантам потрапляти до Латвії.

Як повідомлялося, Польща та Литва допускають закриття кордону з Білоруссю.

Через штучно створену режимом Лукашенка міграційну кризу на кордонах Білорусі з ЄС Латвія у серпні 2021 року запровадила режим надзвичайної ситуації у кількох районах та відтоді продовжує його.