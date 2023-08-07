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Іран оснастив флот ракетами та БПЛА, у США пропонують охороняти судна в Перській затоці
12:05 07.08.2023 |
Іран оснастив свій військово-морський флот безпілотниками та ракетами радіусу дії до 1000 км. Сполучені Штати пропонують охороняти комерційні судна в Перській затоці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Державне інформаційне агентство Ірану повідомило, що на сьогодні озброєння ВМС включає "різні типи безпілотників, кілька сотень крилатих і балістичних ракет з радіусом дії від 300 до 1000 км".
Речник збройних сил Ірану Аболфазл Шекарчі заявив, що країни регіону "спроможні самі забезпечити безпеку в Перській затоці".
"Яке відношення до Америки мають Перська затока, Оманська затока та Індійський океан? Яке вам тут діло?", - сказав Шекарчі.
Варто зазначити, що за даними військово-морських сил США, з 2021 року Іран переслідував, атакував чи захопив близько 20 торгових суден під міжнародними прапорами в Перській затоці.
Реакція США на напади Ірану на судна в Перській затоці
Після чергового нападу Ірану на нафтовий танкер в липні 2023 року, Пентагон направив на Близький Схід додаткові винищувачі F-35 і F-16. Також, міністр оборони США Ллойд Остін наказав відправити до регіону військові кораблі, підрозділ морської піхоти та десантну групу.
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