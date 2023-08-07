Путчисти в Нігері закрили небо через «ризик вторгнення»

Путчисти, які захопили владу в Нігері, оголосили про закриття авіаційного простору країни через "ризики військової інтервенції". Заборона на польоти поширюється на всі повітряні судна та діятиме "до подальшого повідомлення", заявив представник військової хунти під час виступу на національному телебаченні ввечері в неділю, 6 серпня.

За його словами, причиною цього кроку стали дедалі очевидніші загрози інтервенції з боку сусідніх країн. Будь-яка спроба порушити повітряний простір Нігеру отримає "енергійну та негайну відповідь", наголосив він. Станом на ранок понеділка, 7 серпня, в небі Нігеру не було жодного літака, згідно з даними сайту відстеження польотів Flightradar24.

Напередодні тисячі демонстрантів зібралися на стадіоні в столиці Нігеру Ніамеї, щоби висловити свою підтримку військовим, які захопили владу. Стадіон був завішаний російськими прапорами, зауважує агентство AFP.

Ультиматум ЕКОВАС

6 серпня сплив термін ультиматуму, пред'явленого хунті в Нігері державами Економічного співтовариства країн Західної Африки (ЕКОВАС). Вони вимагали від нігерійських заколотників відновити конституційний порядок і повернути до влади законного президента Мохамеда Базума або ж пригрозили путчистам найжорсткішими заходами, включно з військовим вторгненням.

Водночас члени організації не можуть домовитися про проведення військової операції в Нігері. У Нігерії парламент відмовився підтримати вимогу президента про військове вторгнення в Нігер, рекомендувавши йому спочатку розглянути інші опції. Президент Алжиру заявив, що він категорично проти збройної інтервенції в Нігер, оскільки це "підірве всю зону Сахель". Деякі країни ЕКОВАС, зокрема Сенегал і Кот-д'Івуар, висловили готовність відправити своїх солдатів до Нігеру, але Малі та Буркіна-Фасо, членство яких в організації було припинене через прихід там до влади путчистів, попередили, що сприймуть вторгнення до Нігеру як напад на них самих.

Франція, яка мала значну військову присутність в Нігері, вже заявила, що "рішуче" підтримає будь-який курс дій ЕКОВАС після закінчення строку ультиматуму. В Парижі попередили, що іноземна допомога Нігеру, яка є однією з найбідніших країн світу, може бути припинена, якщо там не відновлять конституційне правління Базума. Нігер був колонією Франції до 1960 року.