Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Путчисти в Нігері закрили небо через «ризик вторгнення»

 

Путчисти, які захопили владу в Нігері, оголосили про закриття авіаційного простору країни через "ризики військової інтервенції". Заборона на польоти поширюється на всі повітряні судна та діятиме "до подальшого повідомлення", заявив представник військової хунти під час виступу на національному телебаченні ввечері в неділю, 6 серпня.

За його словами, причиною цього кроку стали дедалі очевидніші загрози інтервенції з боку сусідніх країн. Будь-яка спроба порушити повітряний простір Нігеру отримає "енергійну та негайну відповідь", наголосив він. Станом на ранок понеділка, 7 серпня, в небі Нігеру не було жодного літака, згідно з даними сайту відстеження польотів Flightradar24.

Напередодні тисячі демонстрантів зібралися на стадіоні в столиці Нігеру Ніамеї, щоби висловити свою підтримку військовим, які захопили владу. Стадіон був завішаний російськими прапорами, зауважує агентство AFP.

Ультиматум ЕКОВАС

6 серпня сплив термін ультиматуму, пред'явленого хунті в Нігері державами Економічного співтовариства країн Західної Африки (ЕКОВАС). Вони вимагали від нігерійських заколотників відновити конституційний порядок і повернути до влади законного президента Мохамеда Базума або ж пригрозили путчистам найжорсткішими заходами, включно з військовим вторгненням.

Водночас члени організації не можуть домовитися про проведення військової операції в Нігері. У Нігерії парламент відмовився підтримати вимогу президента про військове вторгнення в Нігер, рекомендувавши йому спочатку розглянути інші опції. Президент Алжиру заявив, що він категорично проти збройної інтервенції в Нігер, оскільки це "підірве всю зону Сахель". Деякі країни ЕКОВАС, зокрема Сенегал і Кот-д'Івуар, висловили готовність відправити своїх солдатів до Нігеру, але Малі та Буркіна-Фасо, членство яких в організації було припинене через прихід там до влади путчистів, попередили, що сприймуть вторгнення до Нігеру як напад на них самих.

Франція, яка мала значну військову присутність в Нігері, вже заявила, що "рішуче" підтримає будь-який курс дій ЕКОВАС після закінчення строку ультиматуму. В Парижі попередили, що іноземна допомога Нігеру, яка є однією з найбідніших країн світу, може бути припинена, якщо там не відновлять конституційне правління Базума. Нігер був колонією Франції до 1960 року.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,0024
  0,0110
 0,03

Курс обміну валют на сьогодні, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,8781  0,03 0,07 37,5187  0,05 0,13
EUR 40,6442  0,05 0,12 41,5323  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес