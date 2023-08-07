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США заморозили фінансування програм для Нігеру, - Держдеп
11:05 07.08.2023 |
Уряд Сполучених Штатів призупинить реалізацію низки програм з надання закордонної допомоги на користь влади Нігеру.
Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держдепартаменту.
"Цей тимчасовий захід не торкається всіх програм зовнішньої допомоги США в Нігері. Найголовніше, що надання життєво важливої гуманітарної допомоги та продовольчої допомоги буде продовжено", - йдеться у заяві держсекретаря США.
За його словами, влада США продовжить взаємодіяти з країною, де це доцільно, включаючи дипломатичні операції та операції із забезпечення безпеки для захисту американського персоналу.
Блінкен також зазначив, що американська допомога уряду Нігеру залежить від демократичного управління та дотримання конституційного ладу в країні.
"Ми зберігаємо відданість підтримці народу Нігеру, щоб допомогти зберегти важко отриману демократію, і ми знову закликаємо негайно відновити демократично обраний уряд Нігеру", - йдеться в повідомленні Держдепартаменту США.
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