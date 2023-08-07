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АНАЛІТИКА

США заморозили фінансування програм для Нігеру, - Держдеп

 

Уряд Сполучених Штатів призупинить реалізацію низки програм з надання закордонної допомоги на користь влади Нігеру.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держдепартаменту.

"Цей тимчасовий захід не торкається всіх програм зовнішньої допомоги США в Нігері. Найголовніше, що надання життєво важливої гуманітарної допомоги та продовольчої допомоги буде продовжено", - йдеться у заяві держсекретаря США.

За його словами, влада США продовжить взаємодіяти з країною, де це доцільно, включаючи дипломатичні операції та операції із забезпечення безпеки для захисту американського персоналу.

Блінкен також зазначив, що американська допомога уряду Нігеру залежить від демократичного управління та дотримання конституційного ладу в країні.

"Ми зберігаємо відданість підтримці народу Нігеру, щоб допомогти зберегти важко отриману демократію, і ми знову закликаємо негайно відновити демократично обраний уряд Нігеру", - йдеться в повідомленні Держдепартаменту США.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США, Нігер
 

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