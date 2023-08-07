JPMorgan припинив обробку платежів за експорт російського зерна





Американський банк JPMorgan цього тижня припинив обробку платежів для "Россельхозбанку", який перебуває під санкціями США та Євросоюзу.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на міністерство закордонних справ РФ.

Зазначається, що протягом останніх кількох місяців JPMorgan обробляв деякі російські експортні платежі за зерно, отримуючи запевнення від Вашингтона.

Російська сторона заявляє, що прямий канал між "Россельхозбанком" і JPMorgan був закритий 2 серпня.

Відновлення підключення "Россельхозбанку" до міжнародної платіжної системи SWIFT було однією з вимог РФ для продовження "зернової угоди".

У рамках пов'язаного пакту, також укладеного в липні 2022 року, посадовці ООН погодилися допомогти російському експорту продовольства та добрив вийти на світові ринки.

Також речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що Захід і ООН "намагалися представити (обробку платежів у JPMorgan) як працюючу альтернативу SWIFT".

Натомість Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив журналістам, що Вашингтон продовжить робити "все необхідне" для того, щоб Росія могла вільно експортувати продовольство, якщо "зернова угода" буде відновлена.

Хоча російський експорт продовольства і добрив не підпадає під дію західних санкцій, запроваджених після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, Москва заявила, що обмеження на платежі, логістику і страхування перешкоджають поставкам.

Як повідомлялося, раніше США дозволили американськму банку JPMorgan Chase&Co оброблювати платежі для російського "Россєльхозбанку".

Однак міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров заявив, що це не влаштовує Росію і Москва вимагає знову підключити "Россєльхозбанк" до системи SWIFT у якості однієї з умов для продовження "зернової угоди".