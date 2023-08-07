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АНАЛІТИКА

Блінкен обговорив з турецьким колегою «зернову угоду»

 

Державний секретар США Ентоні Блінкен провів переговори з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом.

Про це, як пише "Європейська правда", поінформував речник Держдепартаменту Меттью Міллер.

Як йдеться у повідомленні, держсекретар подякував Туреччині за "її лідерство в Чорноморській зерновій ініціативі та наголосив на нагальній потребі протидіяти негуманному використанню Кремлем продовольства як зброї війни".

Крім того, розповів Міллер, Блінкен у розмові з Хаканом Фіданом "підкреслив важливість мирних переговорів між Вірменією та Азербайджаном".

"Держсекретар також подякував Туреччині за зобов'язання передати протокол про вступ Швеції до НАТО до турецького парламенту для ратифікації", - резюмував речник.

Як відомо, Росія 17 липня заявила про зупинку дії "зернової угоди" і пригрозила "ризиками" сторонам, які зважаться на продовження ініціативи без участі РФ.

Після цього президент Туреччини заявив, що вірить у можливість продовжити Чорноморську зернову ініціативу після його переговорів із Путіним.

2 серпня Ердоган і Путін провели телефонну розмову, під час якої обговорили "зернову угоду" та візит глави Кремля до Туреччини.
 

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