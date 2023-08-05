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Ердоган розраховує зустрітись з Путіним до кінця серпня
23:49 04.08.2023 |
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган планує зустрітись з російським диктатором Володимиром Путіним до кінця серпня. Хоче порушити питання "зернової угоди".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.
"Я думаю, що цей візит відбудеться в серпні", - заявив Ердоган й додав, що точної дати зустрічі наразі немає, однак міністр закордонних справ і глава турецької розвідки ведуть переговори про це з Кремлем.
Зазначається, що в нещодавній телефонній розмові диктатор попросив Ердогана посприяти в експорті російського зерна в країни Африки. Як відзначив турецький лідер, його країна готова переробляти чорноморське зерно на борошно і транспортувати його в найбідніші африканські країни.
Зернова угода
Російська Федерація вийшла із "зернової угоди" в липні поточного року. Коридор дозволяв безпечно експортувати продовольство з портів Одеси. Як тоді відзначив представник Кремля Дмитро Пєсков: "Москва готова невідкладно повернутися до угоди, але після того, як будуть виконані умови для країни".
Зокрема після виходу з угоди країна-терорист посилила обстріли України. Під вогонь найбільше потрапили південні регіони, у тому ж числі й порти.
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