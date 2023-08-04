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Євросоюз надасть польським аграріям €176 мільйонів підтримки
16:51 04.08.2023 |
Єврокомісія схвалила польську програму підтримки компаній в умовах війни Росії проти України на суму 176 мільйонів євро.
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Єврокомісії.
"Європейська Комісія схвалила польську програму підтримки компаній в умовах війни Росії проти України на суму близько 176 млн євро (780 млн злотих)", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що допомога, яка надаватиметься у формі субсидій на відсоткові ставки за кредитами, "буде доступна компаніям, що займаються торгівлею або закупівлею зернових, торгівлею насінням сільськогосподарських рослин, а також закупівлею або заморожуванням м'яких фруктів".
Інструмент буде доступний для малих та середніх компаній. Ним зможуть скористатися понад 1 000 бенефіціарів.
"Метою заходу є надання допомоги бенефіціарам, які наразі стикаються з дефіцитом ліквідності, спричиненим поточною геополітичною кризою", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв Укрінформ, у липні п'ять країн Європейського Союзу підписали декларацію щодо продовження заборони на імпорт українського зерна, щоб захистити інтереси своїх фермерів, але продовольство все ще може надходити на світовий ринок через їхні території після того, як Росія вийшла із зернової угоди.
Міністри сільського господарства Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини просять ЄС розробити механізми, які дозволять доставляти українське зерно та інші продукти харчування до місць призначення, не завдаючи шкоди сільськогосподарській галузі транзитних країн.
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