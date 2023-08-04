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АНАЛІТИКА

Польща передала Білорусі докази порушення кордону гелікоптерами

 

Посольство Польщі у Мінську передало до МЗС Білорусі підтвердження того, що білоруські військові гелікоптери 1 серпня справді порушили повітряний простір Польщі.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

МЗС Польщі оголосило, що посольство у Мінську 4 серпня передало до Міністерства закордонних справ Білорусі "детальну інформацію, яка підтверджує факт, що 1 серпня 2023 року два білоруських військових гелікоптери порушили повітряний простір Польщі".

"Надані дані суперечать позиції Білорусі, висловленій в офіційних заявах МЗС Білорусі та Мніістерства оборони. Закликаємо білоруську сторону невідкладно надати пояснення інциденту, виправити позицію з цього питання та припинити усі провокації уздовж польсько-білоруського кордону", - йдеться у заяві Міністерства закордонних справ.

Нагадаємо, у середу Варшава почала перекидання до кордону з Білоруссю у Підляському воєводстві ударних гелікоптерів, як вирішили після провокації Мінська.

Крім того, днями Варшава й Вільнюс повідомили, що близько сотні "вагнерівців" перемістилися до так званого Сувальського коридору, група Вагнера розмістилася поблизу литовського кордону в Гродненській області Білорусі.

У Пентагоні заявили, що не бачать ризиків для НАТО через ситуацію на кордоні Польщі з Білоруссю.

 

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