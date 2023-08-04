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До армії Туреччини вперше призначили жінку-адмірала
16:21 04.08.2023 |
У Туреччині Вища військова рада призначила полковника штабу Гекчен Фірат з командування Військово-морських сил першою в історії Збройних сил країни жінкою-адміралом.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet Daily News.
Фірат у 1998 році закінчила Військово-морську академію. Вона стала першою жінкою-командиром корабля в Туреччині.
Фірат командувала навчальним кораблем TCG Training Boat-2, на якому проходили підготовку курсанти військово-морського училища.
Вона служила на різних посадах, зокрема на фрегаті TCG Yavuz.
Фірат також проходила службу в турецькому Генштабі і Міністерстві оборони. Потім вона брала участь в операціях в Об'єднаному центрі бойових дій SACT в Норвегії та Військово-морському командуванні MC Northwood в Англії.
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