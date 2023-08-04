До армії Туреччини вперше призначили жінку-адмірала

У Туреччині Вища військова рада призначила полковника штабу Гекчен Фірат з командування Військово-морських сил першою в історії Збройних сил країни жінкою-адміралом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet Daily News.

Фірат у 1998 році закінчила Військово-морську академію. Вона стала першою жінкою-командиром корабля в Туреччині.

Фірат командувала навчальним кораблем TCG Training Boat-2, на якому проходили підготовку курсанти військово-морського училища.

Вона служила на різних посадах, зокрема на фрегаті TCG Yavuz.

Фірат також проходила службу в турецькому Генштабі і Міністерстві оборони. Потім вона брала участь в операціях в Об'єднаному центрі бойових дій SACT в Норвегії та Військово-морському командуванні MC Northwood в Англії.