ОАЕ купили третину найновішого газового родовища Азербайджану

Національна нафтова компанія Абу-Дабі (ADNOC) стала новим інвестором газового проєкту "Абшерон" в Азербайджані з часткою 30%. Про це повідомили французька TotalEnergies і її партнер SOCAR, які почали розробляти це родовище в середині липня 2023 року.

Газоконденсатне родовище Абшерон розташоване в азербайджанському секторі Каспійського моря, приблизно за 100 км від Баку. Його запаси оцінюються у 350 млрд куб. м газу та 45 млн тонн газового конденсату.

Оператор проєкту - Joint Absheron Petroleum Operating Company (JOCAP) - раніше був спільним підприємством SOCAR Absheron і TOTAL E&P Absheron. Після появи нового інвестора частки партнерів будуть такими: TotalEnergies - 35%, SOCAR - 35%, ADNOC - 30%.

ADNOC раніше не інвестувала у видобувні активи за межами Об'єднаних Арабських Еміратів.

У Азербайджані розраховують, що ця угода посилить позиції країни як постачальника газу та зміцнить відносини з ОАЕ.

Перша фаза розробки газового родовища Абшерон, яка стартувала в липні, з'єднає підводну експлуатаційну свердловину з новою газовою морською платформою, яка пов'язана з нинішньою інфраструктурою нафтового родовища Oil Rocks. Виробнича потужність становитиме 4 млн куб. м газу та 12 000 барелів газового конденсату на добу. Паливо призначене для продажу на внутрішньому ринку Азербайджану.