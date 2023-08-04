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ОАЕ купили третину найновішого газового родовища Азербайджану
14:12 04.08.2023 |
Національна нафтова компанія Абу-Дабі (ADNOC) стала новим інвестором газового проєкту "Абшерон" в Азербайджані з часткою 30%. Про це повідомили французька TotalEnergies і її партнер SOCAR, які почали розробляти це родовище в середині липня 2023 року.
Газоконденсатне родовище Абшерон розташоване в азербайджанському секторі Каспійського моря, приблизно за 100 км від Баку. Його запаси оцінюються у 350 млрд куб. м газу та 45 млн тонн газового конденсату.
Оператор проєкту - Joint Absheron Petroleum Operating Company (JOCAP) - раніше був спільним підприємством SOCAR Absheron і TOTAL E&P Absheron. Після появи нового інвестора частки партнерів будуть такими: TotalEnergies - 35%, SOCAR - 35%, ADNOC - 30%.
ADNOC раніше не інвестувала у видобувні активи за межами Об'єднаних Арабських Еміратів.
У Азербайджані розраховують, що ця угода посилить позиції країни як постачальника газу та зміцнить відносини з ОАЕ.
Перша фаза розробки газового родовища Абшерон, яка стартувала в липні, з'єднає підводну експлуатаційну свердловину з новою газовою морською платформою, яка пов'язана з нинішньою інфраструктурою нафтового родовища Oil Rocks. Виробнича потужність становитиме 4 млн куб. м газу та 12 000 барелів газового конденсату на добу. Паливо призначене для продажу на внутрішньому ринку Азербайджану.
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