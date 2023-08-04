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Рубль обвалився до мінімуму з весни 2022 року після атаки на Новоросійськ

Рубль обвалився до мінімуму з весни 2022 року після атаки на Новоросійськ

 

Російський рубль вперше з весни 2022 року опустився до 95 RUB/USD після атаки надводних дронів на порт Новоросійськ. Котирування опубліковано на платформі investing.

Рубль також упав щодо євро до 104 RUB/EUR - найнижчої позначки з 28 березня 2022 року.

У ході торгової сесії на Московській біржі рубль згодом дещо відіграв позиції й на 13:00 котирувався на рівні 94,9 за долар і 103,8 за євро.

Вранці 4 серпня Служба безпеки України провела спецоперацію у бухті Новоросійська, внаслідок якої пошкоджено великий десантний корабель РФ "Оленегорский горняк".

На відео видно атаку надводного дрона СБУ по ворожому кораблю, де перебувають близько 100 осіб екіпажу.

Безпілотник було начинено 450 кілограмами тротилу, стверджують співрозмовники.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Росія
 

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