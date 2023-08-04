Фінансові новини
- |
- 04.08.23
- |
- 15:30
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Рубль обвалився до мінімуму з весни 2022 року після атаки на Новоросійськ
13:56 04.08.2023 |
Російський рубль вперше з весни 2022 року опустився до 95 RUB/USD після атаки надводних дронів на порт Новоросійськ. Котирування опубліковано на платформі investing.
Рубль також упав щодо євро до 104 RUB/EUR - найнижчої позначки з 28 березня 2022 року.
У ході торгової сесії на Московській біржі рубль згодом дещо відіграв позиції й на 13:00 котирувався на рівні 94,9 за долар і 103,8 за євро.
Вранці 4 серпня Служба безпеки України провела спецоперацію у бухті Новоросійська, внаслідок якої пошкоджено великий десантний корабель РФ "Оленегорский горняк".
На відео видно атаку надводного дрона СБУ по ворожому кораблю, де перебувають близько 100 осіб екіпажу.
Безпілотник було начинено 450 кілограмами тротилу, стверджують співрозмовники.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Загибель керівництва МВС: посадовцям ДСНС вручили підозри
|Україна у 2022/23 МР вивезла заплановане до експорту зерно та покращує прогноз його виробництва на поточний сезон - Мінагрополітики
|СБУ та ДБР проводять обшуки в нардепа Дубінського, який під приводом супроводу батька поїхав на відпочинок за кордон
|Аналітики очікують зростання ВВП України в 2023 році в середньому на 4,7% і в 2024 році на 5,1% - ЦЕС
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ОАЕ купили третину найновішого газового родовища Азербайджану
|Рубль обвалився до мінімуму з весни 2022 року після атаки на Новоросійськ
|Президент Нігеру просить допомоги США та світової спільноти
|Опитування: Більшість республіканців не проголосують за Трампа, якщо його визнають винним
|США назвали ключовий компонент «формули миру» України
|Пентагон не бачить ризиків для НАТО через ситуацію на кордоні Польщі з Білоруссю
Бізнес
|Redmi Note 12 Turbo утримує звання найпотужнішого у світі смартфона середнього рівня за версією AnTuTu
|Toyota представила новий Land Cruiser для Європи
|У Megogo підтвердили, що син Черновецького є інвестором проєкту
|Ілона Маска оштрафували та змусили демонтувати сяючий логотип X із офісу Twitter у центрі Сан-Франциско
|Регулятор США взявся за криптоінфлюенсера, який «інвестував» чужі гроші у спорткари, годинники та рідкісні діаманти
|Система розпізнавання облич у Новому Орлеані допомогла заарештувати рівно нуль злочинців за останні дев'ять місяців
|Falcon Heavy з другої спроби змогла вивести на орбіту найбільший у світі комерційний супутник зв'язку Jupiter 3