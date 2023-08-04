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Президент Нігеру просить допомоги США та світової спільноти
12:34 04.08.2023 |
Президент Нігеру Мохамед Базум, про зміщення якого заявила військова хунта, звернувся до уряду США та "всієї міжнародної спільноти" з проханням допомогти відновити конституційний лад у країні. Колонка Базума була опублікована в американській газеті Washington Post у четвер, 3 серпня.
Президент наголошує: якщо спроба усунути його з посади здобуде успіх, "це матиме руйнівні наслідки для нашої країни, нашого регіону та всього світу".
Глава держави докладно прокоментував путч уперше після того, як 26 липня президентська гвардія затримала його та взяла під свій контроль уряд Нігеру.
"Я пишу це як заручник, - йдеться у зверненні Базума. - Нігер зазнав нападу військової хунти... і я лише один із сотень громадян, які були свавільно і незаконно ув'язнені". Він наголосив, що хунта "має звільнити всіх, кого вона незаконно заарештувала".
Росія може посилити вплив в Африці через ПВК "Вагнер"
Мохамеда Базума було обрано президентом Нігеру два роки тому в результаті першої в історії країни мирної демократичної передачі влади. "У неспокійному регіоні Сахель в Африці Нігер є останньою твердинею дотримання прав людини серед авторитарних рухів, які охопили деяких наших сусідів", - написав Базум у Washington Post.
Він додав, що сусідні з Нігером країни дедалі частіше запрошують "злочинних російських найманців, таких як "група Вагнера", на шкоду правам та гідності своїх народів". "Весь регіон Сахель може підпасти під вплив Росії за допомогою "групи Вагнера", жорстокість і тероризм якої повною мірою проявилися в Україні", - застеріг президент.
Він додав, що нестабільністю в Нігері скористаються і джихадистські угруповання, такі як "Боко Харам". Вони можуть використовувати країну "як плацдарм для нападу на сусідні держави та підриву миру, безпеки та свободи у всьому світі", зазначив Базум.
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