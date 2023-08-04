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АНАЛІТИКА

Опитування: Більшість республіканців не проголосують за Трампа, якщо його визнають винним

 

Близько половини виборців-республіканців не проголосували б за колишнього президента Дональда Трампа, якби суд визнав його винним.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать результати опитування Reuters/Ipsos.

Дані опитування показали, що 45% республіканських виборців не проголосували би за Трампа, якби присяжні визнали його винним у скоєнні тяжкого злочину. Ще понад 35% респондентів сказали, що навіть у цьому випадку проголосували б за колишнього президента. Решта опитаних не змогли відповісти.

На запитання, чи проголосували б вони за Трампа, якби він зараз відбував покарання у в'язниці, 52% респондентів відповіли негативно, тоді як 28% дали ствердну відповідь.

При цьому 75% респондентів-республіканців погодилися з твердженням, що звинувачення проти Трампа були "політично мотивованими", 20% не погодилися, а решта не змогли відповісти.

Опитування Reuters/Ipsos проводили по всій території США, в ньому взяли участь 1 005 дорослих американців.

На початку серпня Трампу оголосили звинувачення у справі про штурм Капітолія.

Йому висувають чотири пункти звинувачень: змова з метою введення в оману Сполучених Штатів; змова з метою перешкоджання офіційному розслідуванню; перешкоджання та спроба перешкоджання офіційному розслідуванню; і змова з метою порушення прав.

Сам Трамп стверджує, що йому може загрожувати до 561 року ув'язнення за всіма висунутими проти нього звинуваченнями.
Ключові теги: США
 

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