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Опитування: Більшість республіканців не проголосують за Трампа, якщо його визнають винним
11:43 04.08.2023 |
Близько половини виборців-республіканців не проголосували б за колишнього президента Дональда Трампа, якби суд визнав його винним.
Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать результати опитування Reuters/Ipsos.
Дані опитування показали, що 45% республіканських виборців не проголосували би за Трампа, якби присяжні визнали його винним у скоєнні тяжкого злочину. Ще понад 35% респондентів сказали, що навіть у цьому випадку проголосували б за колишнього президента. Решта опитаних не змогли відповісти.
На запитання, чи проголосували б вони за Трампа, якби він зараз відбував покарання у в'язниці, 52% респондентів відповіли негативно, тоді як 28% дали ствердну відповідь.
При цьому 75% респондентів-республіканців погодилися з твердженням, що звинувачення проти Трампа були "політично мотивованими", 20% не погодилися, а решта не змогли відповісти.
Опитування Reuters/Ipsos проводили по всій території США, в ньому взяли участь 1 005 дорослих американців.
На початку серпня Трампу оголосили звинувачення у справі про штурм Капітолія.
Йому висувають чотири пункти звинувачень: змова з метою введення в оману Сполучених Штатів; змова з метою перешкоджання офіційному розслідуванню; перешкоджання та спроба перешкоджання офіційному розслідуванню; і змова з метою порушення прав.
Сам Трамп стверджує, що йому може загрожувати до 561 року ув'язнення за всіма висунутими проти нього звинуваченнями.
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