Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Пентагон не бачить ризиків для НАТО через ситуацію на кордоні Польщі з Білоруссю

 

У Пентагоні вважають, що наразі немає неминучих ризиків для Польщі та інших країн НАТО через присутність на території Білорусі найманців групи Вагнера.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу заявив речник Пентагону, бригадний генерал Патрік Райдер.

За його словами, найкраще про ситуацію на кордоні з Білоруссю може розповісти польська сторона, однак у США не бачать причин для коригування розташування збройних сил.

"Я не знаю про жодні неминучі ризики зараз, коли йдеться про транскордонні операції, але, знову ж таки, коли йдеться про групу Вагнера, я думаю, що ми всі постійно тримаємо руку на пульсі", - додав Райдер.

Днями прем'єр Польщі офіційно заявив про переміщення 100 "вагнерівців" до так званого Сувальського коридору.

Водночас, за словами президента Литви Гітанаса Науседи, група Вагнера розмістилася поблизу литовського кордону в Гродненській області Білорусі.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,9914
  0,1536
 0,38

Курс обміну валют на сьогодні, 10:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9057  0,02 0,05 37,5679  0,05 0,13
EUR 40,5968  0,01 0,03 41,5161  0,01 0,03

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес