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Пентагон не бачить ризиків для НАТО через ситуацію на кордоні Польщі з Білоруссю
10:26 04.08.2023 |
У Пентагоні вважають, що наразі немає неминучих ризиків для Польщі та інших країн НАТО через присутність на території Білорусі найманців групи Вагнера.
Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу заявив речник Пентагону, бригадний генерал Патрік Райдер.
За його словами, найкраще про ситуацію на кордоні з Білоруссю може розповісти польська сторона, однак у США не бачать причин для коригування розташування збройних сил.
"Я не знаю про жодні неминучі ризики зараз, коли йдеться про транскордонні операції, але, знову ж таки, коли йдеться про групу Вагнера, я думаю, що ми всі постійно тримаємо руку на пульсі", - додав Райдер.
Днями прем'єр Польщі офіційно заявив про переміщення 100 "вагнерівців" до так званого Сувальського коридору.
Водночас, за словами президента Литви Гітанаса Науседи, група Вагнера розмістилася поблизу литовського кордону в Гродненській області Білорусі.
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