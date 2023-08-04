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Українське прислів'я
Військові США можуть захищати нафтові танкери в Перській затоці від захоплення Іраном
09:37 04.08.2023 |
Незабаром США можуть почати відправляти морських піхотинців на захист комерційних нафтових суден у Ормузькій протоці Перської затоки від можливого нападу зі сторони Ірану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TheGuardian.
Джерела видання повідомляють, що США вже тренує загони морських піхотинців для відправки на Близький Схід. Однак саме перевізники будуть вирішувати запрошувати на борт американських військових чи ні.
Зазначимо, що минулого місяця після чергового нападу на нафтовий танкер, Іран заявив, що мав наказ суду арештувати судно. Після цього Пентагон відправив на Близький Схід додаткові винищувачі F-35 і F-16, а також військовий корабель.
Джерела видання повідомляють, що США вже тренує загони морських піхотинців для відправки на Близький Схід. Однак саме перевізники будуть вирішувати запрошувати на борт американських військових чи ні.
Зазначимо, що минулого місяця після чергового нападу на нафтовий танкер, Іран заявив, що мав наказ суду арештувати судно. Після цього Пентагон відправив на Близький Схід додаткові винищувачі F-35 і F-16, а також військовий корабель.
Захоплення Іраном нафтових танкерів
Напади на танкери у Перській затоці почались ще у 2019 році, однак навесні цього року Іран став робити це частіше. Так, в кінці квітня іранські військово-морські сили захопили в Османській затоці нафтовий танкер під прапором Маршаллових островів.
На тому ж тижні було захоплено ще одне судно - на цей раз під прапором Панами. Тоді США пообіцяли відреагувати на такі дії Ірану.
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