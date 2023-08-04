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Прем'єрка Данії вперше прокоментувала спалення Корану: Книги треба читати
23:50 03.08.2023 |
Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен у четвер уперше публічно прокоментувала акції зі спалення Корану, заявивши, що не схвалює такі дії та не вважає їхню заборону обмеженням свободи слова.
Про це Фредеріксен сказала в інтерв'ю журналу Weekendavisen, повідомляє "Європейська правда".
Данська прем'єрка підкреслила, що не вважає спалювання книг проявом самовираження, тому заборона спалювання релігійних текстів не буде обмеженням свободи висловлення поглядів.
"Мені не подобається спалювання книг. І ще кілька років тому в Данії ви не могли робити це без штрафу", - сказала вона, додавши, що "книги призначені для того, аби їх читали".
Фредеріксен окремо зауважила, що спалювання Корану потрібно розглядати в новій геополітичній реальності, що настала після повномасштабного вторгнення України, оскільки такі дії можуть мати "наслідки для безпеки".
Йдеться, за її словами, про ризик ізоляції на міжнародній арені в той час, як Данія докладає багато зусиль для побудови партнерств і альянсів.
Раніше, нагадаємо, Міністерство закордонних справ Данії оголосило про можливість заборонити акції протесту, на яких спалюють Коран або інші релігійні тексти, з міркувань безпеки та дипломатії. Аналогічну заборону розглядає і влада Швеції.
Євросоюз після акцій зі спаленням Корану у Данії і Швеції виступив із засудженням таких дій.
Провокаційні акції зі спаленням Корану у Швеції раніше призвели до ще більшого загострення відносин Стокгольма з Туреччиною, яка блокує вступ країни у НАТО. Зокрема, президент Туреччини Ердоган жорстко реагував на ці акції у скандинавській державі.
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