Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Прем'єрка Данії вперше прокоментувала спалення Корану: Книги треба читати

 

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен у четвер уперше публічно прокоментувала акції зі спалення Корану, заявивши, що не схвалює такі дії та не вважає їхню заборону обмеженням свободи слова.

Про це Фредеріксен сказала в інтерв'ю журналу Weekendavisen, повідомляє "Європейська правда".

Данська прем'єрка підкреслила, що не вважає спалювання книг проявом самовираження, тому заборона спалювання релігійних текстів не буде обмеженням свободи висловлення поглядів.

"Мені не подобається спалювання книг. І ще кілька років тому в Данії ви не могли робити це без штрафу", - сказала вона, додавши, що "книги призначені для того, аби їх читали".

Фредеріксен окремо зауважила, що спалювання Корану потрібно розглядати в новій геополітичній реальності, що настала після повномасштабного вторгнення України, оскільки такі дії можуть мати "наслідки для безпеки".

Йдеться, за її словами, про ризик ізоляції на міжнародній арені в той час, як Данія докладає багато зусиль для побудови партнерств і альянсів.

Раніше, нагадаємо, Міністерство закордонних справ Данії оголосило про можливість заборонити акції протесту, на яких спалюють Коран або інші релігійні тексти, з міркувань безпеки та дипломатії. Аналогічну заборону розглядає і влада Швеції.

Євросоюз після акцій зі спаленням Корану у Данії і Швеції виступив із засудженням таких дій.

Провокаційні акції зі спаленням Корану у Швеції раніше призвели до ще більшого загострення відносин Стокгольма з Туреччиною, яка блокує вступ країни у НАТО. Зокрема, президент Туреччини Ердоган жорстко реагував на ці акції у скандинавській державі.
Ключові теги: Данія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,9914
  0,1536
 0,38

Курс обміну валют на вчора, 10:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,8871  0,03 0,09 37,5209  0,04 0,10
EUR 40,5844  0,11 0,26 41,5053  0,03 0,07

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес