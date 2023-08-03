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ЄС розширює санкції проти Білорусі у зв'язку з підтримкою російської агресії проти України
16:35 03.08.2023 |
Рада ЄС у четвер затвердила введення заборони на експорт до Білорусі низки технологій і товарів військової сфери, а також вогнепальної зброї та боєприпасів, повідомляє Єврокомісія (ЄК).
"Ці заходи передбачають розширення заборони на експорт до Білорусі низки найважливіших товарів і технологій, які сприяють військово-технічному розвитку Білорусі. Рада також запроваджує додаткову заборону на експорт вогнепальної зброї та боєприпасів", - ідеться у пресрелізі ЄК.
У документі наголошується, що заходи вживають у зв'язку з "причетністю Білорусі" до російської військової агресії проти України.
У повідомленні наголошується, що за допомогою нових заходів поширюється заборона на експорт до Білорусі "низки особливо чутливих товарів і технологій, які сприяють військово-технічному вдосконаленню Білорусі". Також вводиться додаткова заборона на експорт вогнепальної зброї та боєприпасів, а також товарів і технологій, придатних для використання в авіації та космічній галузі.
При цьому "ці обмежувальні заходи запроваджуються в прискореному порядку з огляду на терміновість", йдеться в повідомленні.
Раніше стало відомо, що Євросоюз підготував щодо Білорусі пакет обмежень, який охоплює секторальні санкції щодо продукції військового та подвійного призначення, зброї, амуніції, авіаційної продукції та технологій. Зазначалося, що нові заходи аналогічні запровадженим раніше проти Росії і покликані блокувати постачання через Білорусь до РФ товарів, які можуть бути використані у військових цілях.
Раніше ЄС ухвалив шість пакетів антибілоруських санкцій.
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