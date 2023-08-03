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Уряд Британії оновив список загроз нацбезпеці
12:38 03.08.2023 |
Уряд Великої Британії визначив список загроз національній безпеці з 89 пунктів, який, зокрема, включає ймовірну нову пандемію, здатність РФ порушити глобальні поставки енергоносіїв та екстремальні погодні умови.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.
Уряд оновив список загроз, щоб допомогти жителям Британії підготуватися до "найгірших сценаріїв", які можуть вразити країну, пояснили на Даунінг-стріт.
Серед ймовірних загроз нацбезпеці британський уряд також назвав зловмисне використання безпілотників для порушення роботи транспорту та інших ключових елементів інфраструктури, а також можливий збій в роботі підводних трансатлантичних телекомунікаційних кабелів.
Також список ризиків включає вбивство британського державного діяча.
Останній список містить деяку раніше засекречену інформацію, що робить його найбільш прозорим з моменту першої публікації такого списку у 2008 році.
У липні Міністерство внутрішніх справ Британії попередило про ризик зростання загрози внутрішнього тероризму.
Нагадаємо, раніше Швеція попередила про погіршення ситуації з безпекою після того, як акції зі спалення Корану та дезінформаційні кампанії, які проводять підтримувані РФ суб'єкти, розпалили ненависть до скандинавської країни в мусульманському світі.
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