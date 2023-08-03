Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Уряд Британії оновив список загроз нацбезпеці

 

Уряд Великої Британії визначив список загроз національній безпеці з 89 пунктів, який, зокрема, включає ймовірну нову пандемію, здатність РФ порушити глобальні поставки енергоносіїв та екстремальні погодні умови.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Уряд оновив список загроз, щоб допомогти жителям Британії підготуватися до "найгірших сценаріїв", які можуть вразити країну, пояснили на Даунінг-стріт.

Серед ймовірних загроз нацбезпеці британський уряд також назвав зловмисне використання безпілотників для порушення роботи транспорту та інших ключових елементів інфраструктури, а також можливий збій в роботі підводних трансатлантичних телекомунікаційних кабелів.

Також список ризиків включає вбивство британського державного діяча.

Останній список містить деяку раніше засекречену інформацію, що робить його найбільш прозорим з моменту першої публікації такого списку у 2008 році.

У липні Міністерство внутрішніх справ Британії попередило про ризик зростання загрози внутрішнього тероризму.

Нагадаємо, раніше Швеція попередила про погіршення ситуації з безпекою після того, як акції зі спалення Корану та дезінформаційні кампанії, які проводять підтримувані РФ суб'єкти, розпалили ненависть до скандинавської країни в мусульманському світі.
Ключові теги: Британія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,1450
  0,0110
 0,03

Курс обміну валют на сьогодні, 10:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,8871  0,03 0,09 37,5209  0,04 0,10
EUR 40,5844  0,11 0,26 41,5053  0,03 0,07

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес