Уряд Британії оновив список загроз нацбезпеці

Уряд Великої Британії визначив список загроз національній безпеці з 89 пунктів, який, зокрема, включає ймовірну нову пандемію, здатність РФ порушити глобальні поставки енергоносіїв та екстремальні погодні умови.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Уряд оновив список загроз, щоб допомогти жителям Британії підготуватися до "найгірших сценаріїв", які можуть вразити країну, пояснили на Даунінг-стріт.

Серед ймовірних загроз нацбезпеці британський уряд також назвав зловмисне використання безпілотників для порушення роботи транспорту та інших ключових елементів інфраструктури, а також можливий збій в роботі підводних трансатлантичних телекомунікаційних кабелів.

Також список ризиків включає вбивство британського державного діяча.

Останній список містить деяку раніше засекречену інформацію, що робить його найбільш прозорим з моменту першої публікації такого списку у 2008 році.

У липні Міністерство внутрішніх справ Британії попередило про ризик зростання загрози внутрішнього тероризму.

Нагадаємо, раніше Швеція попередила про погіршення ситуації з безпекою після того, як акції зі спалення Корану та дезінформаційні кампанії, які проводять підтримувані РФ суб'єкти, розпалили ненависть до скандинавської країни в мусульманському світі.