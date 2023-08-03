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Імпорт скрапленого газу у ЄС впав до мінімуму з осені 2021 року – Bloomberg
11:26 03.08.2023 |
Імпорт скрапленого природного газу до Європи впав до найнижчого рівня від часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дані відстеження суден, передає Укрінформ.
Зазначається, що поставки СПГ у липні впали на 7% порівняно з роком раніше - до 8,6 млн тонн, що є найменшим показником з листопада 2021 року.
Водночас наголошується, що ціни на газ у Європейському регіоні впали більш ніж на 80% за цей період і змусили трейдерів СПГ вирішувати: робити поставки в Азію чи чекати, поки ціни знову зростуть.
У 2022 році імпорт скрапленого природного газу в Європу зріс більш ніж на 60%, щоб компенсувати втрату російського трубопровідного газу.
Нині в Європі рівень запасів вищий від середнього, і на континенті спостерігається зниження попиту, однак європейським країнам, можливо, доведеться підвищити ціни, щоб залучити поставки від конкурентів в Азії під час підготовки до зими.
Як повідомляв Укрінформ, Єврокомісія схвалила виділення Німеччиною близько 40 млн євро для будівництва та експлуатації першого наземного термінала скрапленого природного газу в місті Брунсбюттелі.
Після початку повномасштабної агресії проти України Росія на 80% скоротила обсяги постачання газу до ЄС.
Євросоюз оголосив курс на поступове позбавлення залежності від російських викопних ресурсів та розпочав диверсифікацію шляхів постачання газу на користь інших надійних постачальників, зокрема з США, Норвегії, Катару, Азербайджану та інших країн.
Хоча жодних санкцій щодо російського СПГ не було введено, деякі європейські країни, такі як Велика Британія та країни Балтії, заборонили його, а інші закликали не продовжувати контракти на постачання.
Державна енергетична компанія Аргентини Enarsa у липні через санкції відмовилася приймати вантаж російського скрапленого природного газу.
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