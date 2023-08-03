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Оператори країн Балтії домовились про відключення від електросистеми Росії
08:56 03.08.2023 |
Оператори систем передання електроенергії Естонії, Латвії та Литви в середу підписали угоду про синхронізацію, яка передбачає від'єднання від контрольованої Росією системи й синхронне підключення до континентальної європейської мережі.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило Міністерство енергетики Литви.
Угода між Elering, AST та Litgrid - естонського, латвійського та литовського операторів мереж - передбачає, що остаточне від'єднання від російської системи й перехід на європейську відбудеться в лютому 2025 року.
Угода також передбачає, що країни Балтії спільно вийдуть з контракту BRELL, укладеного з російськими та білоруськими операторами, влітку 2024 року, за півроку до синхронізації.
Необхідні роботи, як-то встановлення перших синхронних конденсаторів, систем управління та реконструкція третьої лінії між Естонією та Латвією, будуть завершені до узгодженої дати. Інші проєкти балтійських операторів систем передання електроенергії будуть утілені до кінця 2025 року або пізніше.
Угоду ще мають схвалити прем'єр-міністри Естонії, Латвії та Литви, що очікується в найближчі дні.
Литва, Латвія та Естонія разом із Росією та Білоруссю працюють у загальній системі електропостачання, якою централізовано керують з Москви. Водночас у травні 2022 року країни Балтії повністю припинили імпорт електроенергії з РФ.
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