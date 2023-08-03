Російські компанії почали тікати з офісів у «Москва-Сіті» після атак дронів, – росЗМІ

Після двох атак безпілотників на "Москва-Сіті", внаслідок яких постраждало кілька поверхів хмарочоса "IQ-Квартал", де розміщені офіси російських Мінцифри, Мінекономіки, Мінпромторгу, приватні орендарі почали шукати приміщення в інших районах міста.

Декілька власників бізнес-центрів у різних частинах столиці вже отримали запити на оренду від резидентів "Москва-Сіті", пише російський "Коммерсант" із посиланням на дані російських ріелторських компаній.

Водночас за останні три дні з'явилися десятки оголошень про здачу та продаж комерційних приміщень у вежі "IQ-квартал".

У більшості випадків йдеться про приміщення на поверхах, які зазнали нападу дронів. Один із прикладів - 17 поверх вежі "IQ-Квартал". Офіс площею 68 кв. м з орендою в 200 000 рублів на місяць пропонують з обіцянкою "шикарного дизайнерського ремонту та чудового краєвиду". Орендодавці також пропонують бонуси у вигляді орендних канікул та відсутності комісії.

Російські ріелтори стверджують, що низка орендарів поки не планують виїжджати, але розглядають альтернативні режими роботи. Мінцифри та Ozon перевели співробітників на віддалений режим, "Яндекс" попросив своїх працівників відмовитися від нічних змін.

Крім того, банки, розташовані в "Москва-Сіті", надали керівникам підрозділів право приймати рішення про необхідність особистої присутності в офісі. "Російсько-Азійський союз промисловців та підприємців" та компанія "Kalinka Russia" продовжують працювати в офісах "Москва-Сіті", але вони визнають необхідність посилення заходів безпеки.

"Москва-Сіті" - найбільший бізнес-кластер у російській столиці, де зосереджено 23% від загального обсягу офісів класу А в місті. Близько 20% площ займають держструктури та держкомпанії: "ВТБ", "Россєльхозбанк", "Транснєфть", кілька міністерств, офіси московської мерії та інші.

30 липня та 1 серпня безпілотники двічі потрапили до вежі "IQ-квартал", де розташовуються офіси російських Мінцифри, Мінекономіки, Мінпромторгу, "Росакредитації та "Россєльхозбанку". Під час першої атаки також постраждала вежа Око-2.